Украинцы устроили травлю лидеру группы "Вопли Видоплясова"

Недавнее интервью лидера популярной рок-группы "Вопли Видоплясова" спровоцировало немало обсуждений. Музыканта, предложившего "создать гетто" для всех, кто не знает мову, осудили даже сами украинцы.

Так, министр внутренних дел Украины был шокирован словами Олега Скрипки. "Мне жаль, что он заговорил о гетто в Украине – в стране, где свобода была и, уверен, останется главным императивом для просвещенного человека!" – возмутился Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Twitter. Примечательно, что чиновник опубликовал свой пост сразу на двух языках – русском и украинском.

К слову, Скрипку осудил далеко не только Аваков. Так, социальные сети наполнились возмущенными постами украинцев, которым "попросту стыдно" за слова популярного музыканта.

Тем временем сам Олег попытался оправдаться за свой поступок на странице социальной сети Facebook, "Обязательное изучение языка – общеевропейская практика. Я говорил исключительно об этом", – заявил музыкант в посте, который вновь принципиально опубликовал только на украинском языке.

"Украиноязычные украинцы живут в своем маленьком бесправном гетто", – добавил музыкант.



Немало возмущены горячностью рокера и российские чиновники. Так, Мария Захарова в публикации на своей странице Facebook предложила украинцам своеобразный слоган для "Евровидения". "Приветствуем участников "Евровидения". Чувствуйте себя как в Европе: мы строим гетто для дебилов, которые не говорят по-украински. Welcome to Ukraine!" – написала Мария и добавила, что хорошо бы оформить слоган в виде растяжек и повесить их в аэропортах "от Борисполя до Крещатика".

Примечательно, что в интервью российским изданиям Олег Скрипка и вовсе открестился от слов про гетто. "Я бы хотел извиниться перед теми людьми, которых я задел и обидел словами, которые я не говорил", – цитирует НСН музыканта. "Естественно, я этого не хотел, я люблю и глубоко уважаю людей и русскоговорящих, и франкоговорящих, и англоговорящих. Люди, которые говорят на своем родном языке, имеют право это делать. И мы, украиноговорящие люди, имеем право это делать. Нас надо тоже уважать", – добавил он.