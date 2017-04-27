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Слишком сексуальной актрисе отказали в съемках

Фото: facebook.com/Denny.supergirl
Министерство культуры Камбоджи запретило 24-летней актрисе Дэнни Кван сниматься в фильмах в течение года. Ведомство приняло такое жесткое решение из-за сексуальности девушки.
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Отказ был мотивирован формулировкой "слишком сексуальна". Девушка рассказала, что представители ведомства провели с ней серьезный разговор. Она, в свою очередь, пообещала, что впредь постарается быть скромнее. При этом актриса подчеркнула, что никогда не снималась в откровенных фильмах, в отличие от своих коллег.

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"Я знаю, что это мое право – одеваться так, как мне хочется. Но наша культура, народ Камбоджи, этого не принимает", – цитирует актрису Daily Mail. "Я постараюсь не быть такой сексуальной, как на снимках, которые я выкладываю в Facebook", - пообещала Дэнни.

В свою очередь представитель министерства прокомментировал решение ведомства, заявив, что, являясь деятелем культуры, актриса не имеет права носить ту одежду, которую хочет. Ведь она подает пример другим.


Стоит отметить, что многие активисты Камбоджи осудили решение министерства. Одна из правозащитниц заявила, что подобное происходит только в отношении женщин, и назвала это дискриминацией по половому признаку и нарушением гендерного равенства.

Автор: Людмила Фоканова27 апреля 2017, 12:58

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