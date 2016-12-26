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Самые сексуальные телеведущие года
Некоторые теледивы настолько откровенно явили зрителям свои прелести, что их пришлось одевать прямо по ходу программы. Ведущие либо частично обнажаются, либо ведут передачи в слишком откровенных платьях.
Одна девушка начала вести эфир в очень коротком платье, из-за чего продюсеру пришлось протянуть ей кофту, чтобы та прикрылась. На недоумение ведущей продюсер ответил, что зрители в шоке и присылают гневные сообщения.
Другая журналистка появилась на экране в блузке с глубоким вырезом и в какой-то момент начала подпрыгивать перед камерой. В результате таких упражнений журналистке пришлось поправлять бюстгальтер прямо в эфире, передает Mirror.
Но самым смелым оказался выход ведущей в эфир из океана. Она начала вести передачу в купальнике. Эффектно нырнув в прибой, девушка столь же ослепительно потеряла верх от бикини, что привело ее коллег в шок.
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