Полицейский снял порно в служебной машине
Лицо полицейского на видеозаписи не зафиксировано, передает The Mirror. Однако мужчина в порнофильме был одет в полицейскую форму, и все знакомые ирландца с легкостью узнали его.
Любовными утехами с полицейским занялась 35-летняя темноволосая девушка в чулках и кружевном белье, которая впоследствии и опубликовала порнофильм. Примечательно, что патрульный – семейный человек, но в киносъемках участвовала не его супруга.
Источник в правоохранительных органах рассказал, что патрульный признался в съемках порнофильма, но никаких серьезных санкций в его отношении принято не будет. Тем не менее, он отметил, что в дальнейшем по факту инцидента будет проведено внутреннее расследование.
"То, что он сделал, в любом случае глупо, но это не уголовное преступление", – пояснил источник. При этом собеседник издания отметил, что патрульный "может попасть в неприятности из-за несанкционированного использования служебного автомобиля и дискредитации образа полицейского".
Примечательно, что темноволосая женщина незадолго до публикации последнего порнофильма разместила на сайте видеозапись с похожим содержанием. Предположительно, на ней она занимается любовью с тем же патрульным. Добавим, что ранее она стала героиней фильма для взрослых, в котором также приняли участие двое мужчин в форме оборонной службы.
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