Полицейский снял порно в служебной машине

Ирландский патрульный опробовал себя в амплуа порноактера. Полицейский занялся любовью на камеру на служебном автомобиле, после чего видеозапись его любовных утех была опубликована на популярном сайте для взрослых.

Лицо полицейского на видеозаписи не зафиксировано, передает The Mirror. Однако мужчина в порнофильме был одет в полицейскую форму, и все знакомые ирландца с легкостью узнали его.

Любовными утехами с полицейским занялась 35-летняя темноволосая девушка в чулках и кружевном белье, которая впоследствии и опубликовала порнофильм. Примечательно, что патрульный – семейный человек, но в киносъемках участвовала не его супруга.

Источник в правоохранительных органах рассказал, что патрульный признался в съемках порнофильма, но никаких серьезных санкций в его отношении принято не будет. Тем не менее, он отметил, что в дальнейшем по факту инцидента будет проведено внутреннее расследование.

"То, что он сделал, в любом случае глупо, но это не уголовное преступление", – пояснил источник. При этом собеседник издания отметил, что патрульный "может попасть в неприятности из-за несанкционированного использования служебного автомобиля и дискредитации образа полицейского".

Примечательно, что темноволосая женщина незадолго до публикации последнего порнофильма разместила на сайте видеозапись с похожим содержанием. Предположительно, на ней она занимается любовью с тем же патрульным. Добавим, что ранее она стала героиней фильма для взрослых, в котором также приняли участие двое мужчин в форме оборонной службы.