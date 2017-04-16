В США офицер попал под следствие за съемки в порно
Официальным поводом для санкций в отношении к 42-летнему американскому "морскому котику" служит тот факт, что он не получал разрешения на подработку у вышестоящего офицера. При этом жена Джозефа Джона Шмидта Джейвилс Джейд, тоже порноактриса, обвиняет военное командование в лицемерии.
По ее словам, мужчина никогда не делал из своей второй карьеры секрета. "Он всегда довольно открыто говорил об этом в командовании. Все его приятели об этом знали. Все это знали", – цитирует РИА Новости супругу офицера спецназа. По ее словам, многие сослуживцы не только знали о фильмах для взрослых с участием ее мужа, но и смотрели их.
Much love to my fans ! I appreciate your support on all the forums out there ! pic.twitter.com/oeRKw5rzIQ— JewelsJade TM (@xxxjewelsjade) 15 апреля 2017 г.
Актриса настаивает, что ее муж был вынужден начать карьеру в фильмах для взрослых под именем Джей Вум, чтобы помочь семье разделаться с долгами. Во многих лентах со своим супругам появлялась и она.
Another one pic.twitter.com/f65mACKkps— JewelsJade TM (@xxxjewelsjade) 14 апреля 2017 г.
Сообщается, что за семь лет американский военный успел сняться в 29 фильмах. Его могут лишить пенсионного пособия, а также понизить в звании.
15 апреля 2017 г.
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