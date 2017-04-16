В США офицер попал под следствие за съемки в порно

Командование спецопераций Военно-морских сил США начало расследование в отношении 42-летнего офицера спецназа Джозефа Джона Шмидта, который снялся в нескольких порнофильмах под псевдонимом Джей Вум. Военного могут понизить в звании и лишить пенсионного пособия.

Официальным поводом для санкций в отношении к 42-летнему американскому "морскому котику" служит тот факт, что он не получал разрешения на подработку у вышестоящего офицера. При этом жена Джозефа Джона Шмидта Джейвилс Джейд, тоже порноактриса, обвиняет военное командование в лицемерии.

По ее словам, мужчина никогда не делал из своей второй карьеры секрета. "Он всегда довольно открыто говорил об этом в командовании. Все его приятели об этом знали. Все это знали", – цитирует РИА Новости супругу офицера спецназа. По ее словам, многие сослуживцы не только знали о фильмах для взрослых с участием ее мужа, но и смотрели их.

Much love to my fans ! I appreciate your support on all the forums out there ! pic.twitter.com/oeRKw5rzIQ — JewelsJade TM (@xxxjewelsjade) 15 апреля 2017 г.

Актриса настаивает, что ее муж был вынужден начать карьеру в фильмах для взрослых под именем Джей Вум, чтобы помочь семье разделаться с долгами. Во многих лентах со своим супругам появлялась и она.

Сообщается, что за семь лет американский военный успел сняться в 29 фильмах. Его могут лишить пенсионного пособия, а также понизить в звании.