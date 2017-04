В США офицер попал под следствие за съемки в порно

Официальным поводом для санкций в отношении к 42-летнему американскому "морскому котику" служит тот факт, что он не получал разрешения на подработку у вышестоящего офицера. При этом жена Джозефа Джона Шмидта Джейвилс Джейд, тоже порноактриса, обвиняет военное командование в лицемерии.

По ее словам, мужчина никогда не делал из своей второй карьеры секрета. "Он всегда довольно открыто говорил об этом в командовании. Все его приятели об этом знали. Все это знали", – цитирует РИА Новости супругу офицера спецназа. По ее словам, многие сослуживцы не только знали о фильмах для взрослых с участием ее мужа, но и смотрели их.

Much love to my fans ! I appreciate your support on all the forums out there ! pic.twitter.com/oeRKw5rzIQ