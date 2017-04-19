52-летняя Алена Апина снялась в порно после развода

52-летняя Алена Апина сняла клип на новую песню. который смело назвала "порно лайт". Популярная певица поделилась своими впечатлениями от работы.

Алена Апина взорвала медиапространство, презентовав клип на песню "Близость". В ролике артистка предстала в одном нижнем белье, за что получила кучу негативных отзывов. Однако критика не остановила Апину. Алена пошла еще дальше и сняла новый клип на другую песню, в которой значительное место заняли постельные сцены певицы, которую жадно ласкает молодой мужчина, годящийся ей в сыновья.

Актера Дмитрия Гайворонского выбрал режиссер клипа Аслан Ахмадов, который, что интересно, долго не соглашался снимать новый ролик Апиной. "Все знают Аслана как человека уютного, доброго, мягкого. А тут он был как "бешеное яйцо". Когда он выключал камеру и начинал с нами разговаривать, мне просто становилось страшно. Все сюжетное наполнение клипа придумал режиссёр. Он требовал откровенности. Его смущала игра в игру. Ему нужны были реальные эмоции и чувства, которые нужно иметь или нет. А поскольку я сама назвалась груздем, да ещё и его в это втянула, вариантов не было, пришлось закрыть глаза и пуститься во все тяжкие. В клип попала одна сотая того, что происходило на съёмочной площадке. Это видео – порно лайт. Это очень весело. Поскольку это игра и мы понимали границы, за которые невозможно перейти чисто физически, начинался смех. Истерический смех", – цитирует Алену Апину Life.ru.

Публикация от Алёна Апина (@neapina) Мар 22 2017 в 12:11 PDT

В клипе 52-летняя артистка снова предстала практически без одежды. Певица рассказала, как поддерживает форму: "Я человек спортивный. Мне надо себя держать в руках. Это мой хлеб, это моя профессия. Я ненавижу спорт, но мне приходится им заниматься. Мои мышцы в тонусе. Но когда на следующий день после съёмок клипа я с трудом смогла подняться с кровати, не могла руку поднять и не могла понять, что ж я делала-то такого... И тут я вспомнила, как бывалые люди говорят, что секс действует не только оздоровительно, но и похудательно. А что, хороший вариант для тех, кто не хочет проводит свою жизнь в спортивном зале и за пустым столом. Прекрасная альтернатива".

Отметим, что после развода у артистки буквально открылось второе дыхание. Напомним, о разрыве с мужем Апина объявила осенью 2016 года. "Никто третий в нашем разводе не виноват, – рассказала звезда. – Ни я, ни Саша не встретили новую любовь. Виноваты время и накопившаяся усталость друг от друга. Все точки соприкосновения пропали, интересы стали разными. В какой-то момент я поняла, что расставание неизбежно".