ПВО Москвы отбила авианалет условного противника

Подразделения противовоздушной обороны Москвы в ходе учений отразили налет условного противника. "Для отражения ракетно-авиационного удара боевые расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф", С-300 "Фаворит", зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" выполнили более 50 условных ракетных пусков", – сообщили в департаменте информации министерства обороны России.

В ходе маневров, которые стартовали 18 апреля, подразделения ПВО обнаружили более десяти контрольных целей. Они имитировали массированный налет ударной авиации на малых и предельно малых высотах. Роль контрольных целей выполняли истребители Су-27 и вертолеты Ми-8, передает "Интерфакс".