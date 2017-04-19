Названа дата празднования 870-летия Москвы

Празднование Дня города в столице в 2017 году пройдет 9 сентября. Как напомнил мэр Москвы Сергей Собянин, город отметит 870-летний юбилей со дня основания. Столичные власти уже начали подготовку к празднованию, пишет газета "Известия".

Праздновать #Деньгорода в этом году будем 9 сентября. Дата круглая - 870 лет. Уже начинаем готовиться — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 19 апреля 2017 г.