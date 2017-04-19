На дорогах Москвы появятся необычные переходы

Уже к лету 2017 года на 19 перекрестках во всех восьми округах столицы появятся диагональные зебры, говорится в сообщении на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Новая для жителей города разметка позволит пересекать проезжую часть за один переход и должна помочь сэкономить пешеходам время. В Центре организации дорожного движения подчеркнули, что нововведение не должно привести к затруднению движения автомобилей. Переход перекрестка по диагонали будет возможен там, где уже сейчас зеленый свет для пешеходов загорается одновременно на всех направлениях.