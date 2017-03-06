В 2017 году в Москве откроют 19 новых станций метро

В течение года в столице появятся 19 новых станций метро. Кроме того, власти Москвы планируют ввести в эксплуатацию два электродепо. По словам главы департамента строительства столицы Андрея Бочкарева, в 2017 году подземка увеличится на 42,1 километра, передает РИА ФАН.
Будет открыт участок Калининско-Солнцевской линии от "Парка Победы" до станции "Раменки" протяженностью 7,3 километра. На нем появятся такие узлы, как "Минская", "Ломоносовский проспект" и "Раменки".
Начнет работать участок Люблинско-Дмитровской ветки от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской". Его протяженность составит 6,1 километра. Также откроется участок Замоскворецкой линии от станции "Речной вокзал" до "Ховрино" протяженностью 2,9 километра.
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