Новым главредом "Ведомостей" станет топ-менеджер Первого канала

Совет директоров издания "Ведомости" назвал нового главного редактора. Ответственный пост получил топ-менеджер Первого канала Илья Булавинов.
Прежний главный редактор Татьяна Лысова останется в совете директоров до конца 2017 года, передает Ura.ru. Булавинов вступит в должность в середине апреля.
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