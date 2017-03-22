В Казахстане отмечают традиционный Новый год

В эти праздничные дни миллионы людей на огромных пространствах от Средиземного моря до Уральских гор усаживаются за праздничные столы. Мартовский праздник Нового года отмечают многие народы Европы и Азии. Для жителей Казахстана это древнее торжество носит особый характер.

Он называется здесь Наурыз мейрамы. По восточному календарю 21 марта – начало нового года, а также день весеннего равноденствия. Для казахов этот праздник является символом весеннего возрождения природы, торжества обновления, любви, плодородия и дружбы.

По восточному летоисчислению Наурыз соответствует иранскому Новому году (Навруз). Празднование Наурыза не связано с религией, он появился на просторах Евразии в доисламскую эпоху. Праздник имеет языческие корни, его первое упоминание можно найти у античных авторов. Несмотря на древность, день весеннего равноденствия не только сохранился в памяти народа, но и приобретал новые философский и духовный смысл.

В далеком прошлом казахи называли Наурыз "Великим днем улуса" – народа. Среди людей повелось: чем щедрее будет отмечен праздник Наурыз, тем благополучнее пройдет следующий год. Накануне весеннего равноденствия люди расплачивались с долгами, приводили в порядок жилье, мирились те, кто находился в ссоре. Как утверждали старики, когда Наурыз входит в дом, все болезни и неудачи должны обходить его стороной.

По древним сказаниям казахов, накануне Наурыза, днем и ночью по земле ходит старик Қыдыр Ата, белобородый старик, одетый в белые одежды. Он может явиться в семью в виде гостя или путника, и если в этой семье были трудности, болезни или несчастья, он забирал их, давая взамен благополучие и счастье. Посему повелось, что казахи всегда радушно встречают даже незнакомых гостей - вдруг это Кыдыр Ата.

Наурыз олицетворяет не только весеннее обновление, но и победу сил добра над силами зла, света над тьмой. Наступлению Наурыза предшествуют пять дней мертвого сезона. Именно в эти дни вселенная содрогается от битвы сил добра и зла. В это время не следует начинать новое дело, отправляться в дальнюю дорогу или предпринимать ответственное решение. Другое название этих дней – "бес конак" – пять гостей. Существует древнее сказание, что в мертвый сезон пять купцов, несмотря на увещевания близких, отправились в пути и сгинули бесследно.

По прошествии пяти дней силы добра и света побеждают, и на рассвете с неба проливается "нур" – божественный свет. Казахи стремятся получить как можно больше "нур", поэтому открывают все емкости, которые есть в доме: сундуки, казаны, посуду, чтобы запастись им как можно больше.

Празднование Наурыза всегда начиналось традиционной встречей рассвета. Встречая рассвет, все взрослое население, молодежь и дети, взяв в руки лопаты, кетмени, собирались в условленном месте у родника или арыка и производили его расчистку. Затем все вместе под руководством почтенных стариков производили посадку деревьев. При этом по установившейся традиции произносились слова: "Пусть останется в памяти от человека дерево, нежели стадо", "Срубил одно дерево – посади десять!".

После исполнения ритуальных мероприятий три человека в образе жыршы – зазывалы или глашатая – обходили все улицы, площади, дворы и звали всех на праздник. Они одевались в яркие, праздничные костюмы. Ими могли быть персонажи казахских сказок. После этого начиналось праздничное представление. Люди веселились, поздравляли друг друга с наступлением Нового года, желали друг другу добра, пели песни, которые издавна были сложены специально для этого праздника – Наурыз жыр, устраивали шуточную борьбу мужчины с женщиной, состязания в скороговорках – жанылтпаш, отгадывании загадок - жумбак.