Желтую ветку московского метро протянут до Внуково

Столичные власти планируют довести желтую ветку метро до аэропорта Внуково. О сроках выполнения проекта рассказал руководитель управления внеуличного транспорта Москомархитектуры Максим Васильев.
Окончательного решения по этому поводу нет, отметил чиновник. Согласно плану новый участок подземки заработает после 2025 года, передает "Интерфакс".
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