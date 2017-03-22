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Общество

Вытрезвители обсудили в Мосгордуме

Фото: GLOBAL LOOK press/imagebroker
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов.
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По мнению столичного депутата Владимира Платонова, Москве необходимо воссоздать систему вытрезвителей. Это, уверен он, поможет снизить количество нападений на медиков при исполнении ими служебных обязанностей и оказать медпомощь гражданину в состоянии алкогольного опьянения. "В большинстве случаев такие люди ведут себя неадекватно, и медицинские учреждения становятся дополнительной конфликтной зоной, зоной напряжения", – сказал законодатель, добавив в результате ликвидации вытрезвителей резко выросло число нападения на медработников со стороны агрессивных пациентов.

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Депутат уверен, что необходима новая система, позволяющая содержать агрессивных нетрезвых людей до нормализации их состояния. "Считаю, что это должно быть при медицинских клиниках в отдельных помещениях и обязательной соответствующей охраной", – сказал Платонов.

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников в свою очередь также высказался в поддержку возврата вытрезвителей. "Существует три основных подхода к организации обновленной системы этих учреждений, которые мы будем прорабатывать с учетом опыта других регионов, – отметил он. – Это организация вытрезвителей на базе органов социальной защиты, в структуре органов здравоохранения или в рамках государственно-частного партнерства".

Замначальника управления департамента труда и соцзащиты Москвы Андрей Пентюхов рассказал о действующей мобильной службе помощи нетрезвым гражданам. "В результате смертность от переохлаждения на улицах города уменьшилась в 22 раза", – подчеркнул он, добавив, что эта служба отчасти компенсирует отсутствие вытрезвителей, но необходимо комплексное решение проблемы.

Глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова мнение коллег разделяет. "Необходимо это сделать при наркологических диспансерах, где гражданам в опьянении могут оказать специализированную помощь, – сказала она. – Алкоголизм – серьезное заболевание, и лечить его нужно бесплатно".

По итогам обсуждения участники круглого стола пришли к выводу, что изменения в законодательную базу по вопросу создания вытрезвителей давно назрели. И Москва должна выступить инициатором необходимых поправок в федеральные законы.

Автор: Дмитрий Куклин22 марта 2017, 11:52

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