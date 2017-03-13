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Общество

Российские школы превращаются в детские города

Фото: gorodperm.ru
Российская школа выходит на новый уровень. Цель масштабной программы строительства школьных зданий не только в том, чтобы ликвидировать дефицит мест и перевести все учебные заведения на одну смену. Педагоги и ученики вновь открытых школ подтверждают: речь идет о качественно ином процессе обучения.
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Перевести школьников из изношенных зданий в новые и ликвидировать вторую смену – задача, конечно, важная. Но не менее важно, с точки зрения инициаторов и исполнителей программы, обустроить школы в соответствии с самыми современными требованиями.  

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Масштаб федеральной программы поражает. К 2025 году в стране должно появиться более 6,5 миллиона ученических мест. Федеральный центр и регионы потратят на это за 8 лет 3 триллиона рублей. К примеру, только в Псковской области за это время планируется сдать более 100 объектов.

В каких условиях будет проводить свои школьные годы подрастающее поколение россиян, можно судить по уже отстроенным и действующим зданиям. Их даже зданиями не назовешь – это целые городки внутри большого города.  В частности, у школы Сколково в Тамбове, которая в ближайшее время сдается в эксплуатацию, есть стрелковый клуб, появится собственный автогородок.

"Мы хотим создать такое образовательное, воспитательное и досуговое пространство, в котором ребенок с разными возможностями, желаниями, потребностями и интересами мог бы найти себя. Для тех, кто пожелает заниматься спортом, будут открыты спортивные секции – дзюдо, футбол, хоккей, гимнастика. Для увлекающихся творчеством в школе будут преподавать педагоги нашей художественной школы, музыкальной школы №2. Безусловно, в школе будут сформированы и современные мастерские, открыты лаборатории по химии, физике, биологии, иностранным языкам", – рассказал журналистам вице-мэр Тамбова Сергей Кузнецов.

Принципиальные изменения коснулись как подхода к управлению школой, обеспечения безопасности, так и объединения всех участников процессса в одну систему, рассказала изданию Dni.Ruректор Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования Галина Шешерина. 

"Каждый учащийся средних и старших классов будет иметь личный планшетный компьютер, подключенный к школьной широкополосной сети. Каждый педагог и администратор школы будет иметь персональный ноутбук с широким набором функций. Информационная среда школы будет поддерживаться "Центром данных и управления". Видеосервер откроет доступ к имеющимся информационным, новостным, культурным и образовательным теле– и видео– программам. Доступ к объединенному учебно-методическому комплексу станет возможен не только на территории "большой школы" – в учебных классах, комнатах отдыха, рекреациях, в школьных беседках, парках – но и в транспортных средствах, на улицах города и, конечно, дома", – пояснила Шешерина.

Еще один наглядный пример – пермская школа "Мастерград". В здании площадью 21 тысяча квадратных метров размещены 48 предметных кабинетов, помещения для групповой работы учащихся и лекционные залы. Здесь 4 спортивных, тренажерный и хореографический залы. Уникальны школьные мастерские – гончарная, отделочная, макетная, обработки металла, дерева, кулинарная. Представлены и высокие технологии: видеостудия, 3D кабинет, кабинет робототехники, медиацентр, проектный офис, различные лаборатории.

Фото: gorodperm.ru

Просторные коридоры "Мастерграда" расписаны видами Перми. Сама школа задумывалась как маленькая копия мегаполиса, рассказала изданию Dni.Ru директор учебного заведения Татьяна Тиунова.

"Мы планировали создать маленький город внутри большого – с тем, чтобы учащиеся привыкали именно к жизни в мегаполисе.  Обладать навыками ориентирования в большом пространстве, умением управлять своим временем – ведь темп жизни в мегаполисе намного выше, чем в маленьком городе и тем более селе. Плюс, естественно, с большой любовью к Перми эта школа строилась. Важно было запечатлеть ее образ – и старый, и современный – в изображениях на стенах школы. Важно было также создать среду, которая была бы яркой, многоцветной, будила воображение детей, заставляла бы их ощущать себя в особом мире", – сказала Тиунова.

Фото: gorodperm.ru

"Мы бы хотели, чтобы наши ребята ощутили не просто город Пермь как таковой, а огромную систему, которая живет и развивается по собственным законам. Школа неофициально называется "Градостроительная". Это и архитектура, и строительство – как некая часть городской жизни, это и управление городом, городской дизайн. У нас немного претерпел изменения учебный план, куда введены технологические мастерские, учащиеся могут попробовать делать что-то собственными руками  – для того, чтобы их жилище, их дом был бы красивым, вписывался бы в определенную городскую концепцию", – пояснила директор "Мастерграда".

Главное, что "Мастерград" не останется единственным в своем роде. Подобный подход применяется ко всем школам, которые появятся благодаря федеральной  программе. "Впервые строительство образовательных организаций в нашей стране сопровождается системным подходом к оснащению – созданию в них полноценной современной образовательной среды. Это стало возможным благодаря нормативным документам Минобрнауки России, регламентирующим перечень обязательного и дополнительного учебного оборудования", – отметил эксперт в области информационных технологий в образовании Михаил Зайдфодим.

Фото: gorodperm.ru

По словам Зайдфодима, вводимые в эксплуатацию школы оснащаются не только традиционными средствами обучения, но и цифровым лабораторным оборудованием для исследовательской деятельности, интерактивными комплектами, робототехническими комплексами, оборудованием для 3D-моделирования и многим другим.

Современная обстановка и огромные возможности создают в новых учебных заведениях совершенно новую атмосферу. "Во время поставки и монтажа оборудования в новых школах мы обратили внимание на учителей этих школ. Мы видим совершенно иной педагогический состав – людей с горящими глазами, заинтересованными в максимальном и эффективном использовании поставленной техники в образовательном процессе, они легко управляются с современным оборудованием, их не пугают компьютеры и интерактивные доски. Современный учитель одинаково хорошо использует как традиционные, так и цифровые и мультимедийные средства обучения", – заявил президент компании "Дрофа – новая школа" Юрий Дейкало.

Новая российская школа создает условия, в которых ученики смогут получать знания на стыке привычных дисциплин. Учреждения оснащаются не только инновационной аппаратурой. Во всех зданиях учитываются потребности детей-инвалидов.  Для учащихся с ограниченными возможностями оборудуются пандусы, лифты и туалеты, маркируются входы в кабинеты. Будут работать кабинеты лечебной физкультуры и логопеда-дефектолога. Большое внимание уделено безопасности детей: на входах устанавливаются турникеты, здания оборудуются системами видеонаблюдения.  

Автор: Федор Лопырев13 марта 2017, 11:03

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