Российские школы превращаются в детские города

Российская школа выходит на новый уровень. Цель масштабной программы строительства школьных зданий не только в том, чтобы ликвидировать дефицит мест и перевести все учебные заведения на одну смену. Педагоги и ученики вновь открытых школ подтверждают: речь идет о качественно ином процессе обучения.

Перевести школьников из изношенных зданий в новые и ликвидировать вторую смену – задача, конечно, важная. Но не менее важно, с точки зрения инициаторов и исполнителей программы, обустроить школы в соответствии с самыми современными требованиями.

Масштаб федеральной программы поражает. К 2025 году в стране должно появиться более 6,5 миллиона ученических мест. Федеральный центр и регионы потратят на это за 8 лет 3 триллиона рублей. К примеру, только в Псковской области за это время планируется сдать более 100 объектов.

В каких условиях будет проводить свои школьные годы подрастающее поколение россиян, можно судить по уже отстроенным и действующим зданиям. Их даже зданиями не назовешь – это целые городки внутри большого города. В частности, у школы Сколково в Тамбове, которая в ближайшее время сдается в эксплуатацию, есть стрелковый клуб, появится собственный автогородок.

"Мы хотим создать такое образовательное, воспитательное и досуговое пространство, в котором ребенок с разными возможностями, желаниями, потребностями и интересами мог бы найти себя. Для тех, кто пожелает заниматься спортом, будут открыты спортивные секции – дзюдо, футбол, хоккей, гимнастика. Для увлекающихся творчеством в школе будут преподавать педагоги нашей художественной школы, музыкальной школы №2. Безусловно, в школе будут сформированы и современные мастерские, открыты лаборатории по химии, физике, биологии, иностранным языкам", – рассказал журналистам вице-мэр Тамбова Сергей Кузнецов.

Принципиальные изменения коснулись как подхода к управлению школой, обеспечения безопасности, так и объединения всех участников процессса в одну систему, рассказала изданию Dni.Ruректор Тамбовского областного института повышения квалификации работников образования Галина Шешерина.

"Каждый учащийся средних и старших классов будет иметь личный планшетный компьютер, подключенный к школьной широкополосной сети. Каждый педагог и администратор школы будет иметь персональный ноутбук с широким набором функций. Информационная среда школы будет поддерживаться "Центром данных и управления". Видеосервер откроет доступ к имеющимся информационным, новостным, культурным и образовательным теле– и видео– программам. Доступ к объединенному учебно-методическому комплексу станет возможен не только на территории "большой школы" – в учебных классах, комнатах отдыха, рекреациях, в школьных беседках, парках – но и в транспортных средствах, на улицах города и, конечно, дома", – пояснила Шешерина.

Еще один наглядный пример – пермская школа "Мастерград". В здании площадью 21 тысяча квадратных метров размещены 48 предметных кабинетов, помещения для групповой работы учащихся и лекционные залы. Здесь 4 спортивных, тренажерный и хореографический залы. Уникальны школьные мастерские – гончарная, отделочная, макетная, обработки металла, дерева, кулинарная. Представлены и высокие технологии: видеостудия, 3D кабинет, кабинет робототехники, медиацентр, проектный офис, различные лаборатории.

Просторные коридоры "Мастерграда" расписаны видами Перми. Сама школа задумывалась как маленькая копия мегаполиса, рассказала изданию Dni.Ru директор учебного заведения Татьяна Тиунова.

"Мы планировали создать маленький город внутри большого – с тем, чтобы учащиеся привыкали именно к жизни в мегаполисе. Обладать навыками ориентирования в большом пространстве, умением управлять своим временем – ведь темп жизни в мегаполисе намного выше, чем в маленьком городе и тем более селе. Плюс, естественно, с большой любовью к Перми эта школа строилась. Важно было запечатлеть ее образ – и старый, и современный – в изображениях на стенах школы. Важно было также создать среду, которая была бы яркой, многоцветной, будила воображение детей, заставляла бы их ощущать себя в особом мире", – сказала Тиунова.

"Мы бы хотели, чтобы наши ребята ощутили не просто город Пермь как таковой, а огромную систему, которая живет и развивается по собственным законам. Школа неофициально называется "Градостроительная". Это и архитектура, и строительство – как некая часть городской жизни, это и управление городом, городской дизайн. У нас немного претерпел изменения учебный план, куда введены технологические мастерские, учащиеся могут попробовать делать что-то собственными руками – для того, чтобы их жилище, их дом был бы красивым, вписывался бы в определенную городскую концепцию", – пояснила директор "Мастерграда".

Главное, что "Мастерград" не останется единственным в своем роде. Подобный подход применяется ко всем школам, которые появятся благодаря федеральной программе. "Впервые строительство образовательных организаций в нашей стране сопровождается системным подходом к оснащению – созданию в них полноценной современной образовательной среды. Это стало возможным благодаря нормативным документам Минобрнауки России, регламентирующим перечень обязательного и дополнительного учебного оборудования", – отметил эксперт в области информационных технологий в образовании Михаил Зайдфодим.

По словам Зайдфодима, вводимые в эксплуатацию школы оснащаются не только традиционными средствами обучения, но и цифровым лабораторным оборудованием для исследовательской деятельности, интерактивными комплектами, робототехническими комплексами, оборудованием для 3D-моделирования и многим другим.

Современная обстановка и огромные возможности создают в новых учебных заведениях совершенно новую атмосферу. "Во время поставки и монтажа оборудования в новых школах мы обратили внимание на учителей этих школ. Мы видим совершенно иной педагогический состав – людей с горящими глазами, заинтересованными в максимальном и эффективном использовании поставленной техники в образовательном процессе, они легко управляются с современным оборудованием, их не пугают компьютеры и интерактивные доски. Современный учитель одинаково хорошо использует как традиционные, так и цифровые и мультимедийные средства обучения", – заявил президент компании "Дрофа – новая школа" Юрий Дейкало.

Новая российская школа создает условия, в которых ученики смогут получать знания на стыке привычных дисциплин. Учреждения оснащаются не только инновационной аппаратурой. Во всех зданиях учитываются потребности детей-инвалидов. Для учащихся с ограниченными возможностями оборудуются пандусы, лифты и туалеты, маркируются входы в кабинеты. Будут работать кабинеты лечебной физкультуры и логопеда-дефектолога. Большое внимание уделено безопасности детей: на входах устанавливаются турникеты, здания оборудуются системами видеонаблюдения.