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Политика

Госдума поможет отраслевым вузам

Фото: минобрнауки.рф
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования.

Продолжение: Депутаты снова задержались для обсуждения важных законов
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Депутаты просят кабмин добавить финансирование в общей сложности 120-ти вузам, которые относятся к Минсельхозу, Минкультуры, Минздраву, Минтрансу и Минспорту. Соответствующее обращение поручил подготовить спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Ситуация вопиющая, 42 тысячи рублей в год приходится на одного студента сельскохозяйственного вуза", – сказал председатель палаты.

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Еще более кричащая ситуация, по мнению Володина, сложилась в вузах Министерства здравоохранения. Спикер напомнил, что в таких институтах для обучения будущих врачей могут потребоваться не только парта и планшет, но и серьезное лабораторное оборудование. "Вузы системы здравоохранения, их чуть более 50, они оказались у нас на уровне финансирования 72 тысяч на одного студента, притом что вузы министерства образования – порядка 170 тысяч на студента," – констатировал Володин.

"Речь идет о том, что финансирование этих вузов идет по остаточному принципу. Если говорить о медицинских вузах, то там затраты должны быть в разы больше, чем на подготовку гуманитариев. Но парадокс в соотношении не в пользу медицинских и аграрных вузов", – продолжил спикер и для сравнения привел данные, согласно которым на одного студента Высшей школы экономики в год приходится 330 тысяч рублей.

Спикер отметил, что образовательные организации при Минздраве и Минтрансе в советский период финансировались гораздо лучше. Сейчас же на вузы Минобразования приходится примерно 150 тысяч рублей на одного студента, а на другие отраслевые учебные заведения – гораздо меньше.

Депутаты считают необходимым пересмотреть подходы к обеспечению качества образовательной деятельности отраслевых вузов и более активно применять имеющиеся у исполнительной власти инструменты их развития, говорится в обращении к правительству. В документе также отмечается, что в 2017 году по сравнению с 2016 году для вузов Минсельхоза финансирование уменьшилось на 1,23 миллиарда рублей, институты Минкультуры недополучили 1,1 миллиарда рублей, а общий дефицит финансирования составляет 3,7 миллиарда ежегодно.

Депутаты указывают, что при определении объемов финансирования отраслевых вузов не учитывается специфика образовательного процесса и необходимости закупок лабораторного оборудования, техники и содержания земельных участков. Народные избранники просят правительство рассмотреть возможность внесения изменений в применяемую сейчас методику расчета нормативов финансирования образовательной деятельности образовательных организаций высшего образования, провести дополнительный анализ распределения специальностей, направлений подготовки по установленным стоимостным группам и размеров, применяемых по ним корректирующих коэффициентов.

Также депутаты считают, что целесообразно создать при отраслевых министерствах соответствующие экспертные структуры, представители которых смогут привлекаться Федеральной службой по надзору сфере образования и науки к участию в аккредитации образовательной деятельности отраслевых вузов и в осуществлении общественного контроля при проведении такой аккредитации.

Расширение финансирования позволит затронуть ситуацию в 120 вузах, из которых 49-50 вузов относятся к Минсельхозу, 54-55 – к Минздраву, а остальные – к Министерствам культуры и транспорта.

Автор: Александр Комаров17 февраля 2017, 19:02

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