Порнозвезда бросила мужа-миллионера ради карьеры
Порноактриса Нонг Нат в 2012 году увлеклась буддизмом и под влиянием религии решила остепениться. Она бросила работу в секс-индустрии и, пытаясь стать добропорядочной женщиной, вышла замуж за 70-летнего американского миллионера, передает Mirror.
Однако через пять лет красотка развелась и собралась вернуться к любимой работе. Она призналась, что секса с мужем практически не было. Нонг Нат опасалась, что тот не выдержит постельных развлечений и получит сердечный приступ прямо в спальне.
Возможно, секс-звезда слукавила, и ей просто было противно ублажать дряхлого мужа. Как бы там ни было, после развода у тайки осталось достаточно денег и драгоценностей, чтобы ни в чем себе не отказывать.
Теперь актриса планирует заняться производством фильмов для взрослых. А чтобы карьера пошла в гору быстрее, красотка решила сделать операцию по изменению формы груди.
Отметим, что до встречи с миллионером Нонг Нат активно снималась в порнофильмах. В 200З году она была приговорена к шести месяцам условного заключения, поскольку в Таиланде подобная деятельность запрещена.
หนูๆจ๋าไม่ต้องทักหรืออินบล็อกเข้ามาถามพี่แล้วนะคะ ว่าหน้าอกพี่ทำที่ไหน หมออะไร ทำมาเท่าไหร่ ใส่กี่CC..??? คือ...หน้าอกพี่ไม่มีหมอไหนทำให้หรอกค่ะ หน้าอกธรรมชาติบางคนดูว่าหน้าอกพี่สวยมาก อยากได้ไปเป็นแบบ อันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะที่ยังมองว่าสวยอยู่ เพราะพี่ดูแลรักษาตัวเองค่ะ ไม่มียัดซิลิโคลนใดๆทั้งสิ้นนะคะ บางคนดูว่าหน้าอกพี่ยานพี่ก็ไม่ว่าอะไร เพราะถ้ามันยานก็ยานตามธรรมชาติที่ไปกับอายุที่มากขึ้นเรื่อยๆ ดีกว่าไปเที่ยวว่าคนอื่นหน้าอกยานแต่ตัวเองกับไปยัดซิลิโคลนเสริมซะจนดูทุเรส อันนี้ไม่มีใครเขาทำกันนะคะ ถ้าจะดูกันจริงๆต้องดูที่วัยด้วย อยู่มาขนาดนี้ รักษาให้มันอยู่ได้ขนาดนี้ต้องมากราบแล้วละค่ะ����♀️ #หน้าอกพี่สวยหรือยานจนเหมือนของปลอมที่ยัดซิลิโคลนมากขนาดนี้หรอค่ะ�� #สมัยนี้ของจริงหายากของปลอมนั้นหาง่ายยิ่งกว่าตลาดนัดเสียอีก����
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