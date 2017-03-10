Порнозвезда бросила мужа-миллионера ради карьеры

История 31-летней тайской порнозвезды показала, что не все на свете измеряется деньгами. Красотка бросила мужа-миллионера и беззаботную жизнь, чтобы вернуться в любимую профессию.

Порноактриса Нонг Нат в 2012 году увлеклась буддизмом и под влиянием религии решила остепениться. Она бросила работу в секс-индустрии и, пытаясь стать добропорядочной женщиной, вышла замуж за 70-летнего американского миллионера, передает Mirror.

ฝันดีค่ะ...���� Публикация от แน๊ต เกศริน (@natkejsarin) Мар 7 2017 в 6:55 PST

Однако через пять лет красотка развелась и собралась вернуться к любимой работе. Она призналась, что секса с мужем практически не было. Нонг Нат опасалась, что тот не выдержит постельных развлечений и получит сердечный приступ прямо в спальне.

งานล้างงานเช็ดหนูจัดให้ค่ะ Публикация от แน๊ต เกศริน (@natkejsarin) Мар 9 2017 в 5:02 PST

Возможно, секс-звезда слукавила, и ей просто было противно ублажать дряхлого мужа. Как бы там ни было, после развода у тайки осталось достаточно денег и драгоценностей, чтобы ни в чем себе не отказывать.

Теперь актриса планирует заняться производством фильмов для взрослых. А чтобы карьера пошла в гору быстрее, красотка решила сделать операцию по изменению формы груди.

Отметим, что до встречи с миллионером Нонг Нат активно снималась в порнофильмах. В 200З году она была приговорена к шести месяцам условного заключения, поскольку в Таиланде подобная деятельность запрещена.