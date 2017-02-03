Новый поворот скандальной истории с "врачом-насильником"

По информации Минздрава Московской области, пациентка Подольской городской больницы №2, сообщившая об изнасиловании ее врачом-анестезиологом во время нахождения в реанимации, опровергла этот факт. Однако в правоохранительных органах этого не подтвердили.

Стало известно, что женщина, получившая 45% ожогов тела и попавшая в реанимацию, написала заявление, в котором отказалась от обвинений в адрес медработника. По ее новым сообщениям, она не подвергалась насилию.

"Было проведено расследование, и пациентка сказала, что никто ее не трогал. Она написала заявление, что ее никто не насиловал", – цитирует представителя пресс-службы Минздрава Московской области агентство городских новостей "Москва". Получается, что пациентка оговорила мужчину.

"Она просто не хочет, чтобы он, врач, там работал", - добавили в ведомстве. Также представитель Минздрава отметил, что "врачи – это самые незащищенные в мире люди". Он призвал серьезно задуматься о том, чтобы принять закон или какие-либо другие меры, которые позволили бы врачу защитить себя, либо сделать это работодателю. "Это должно обсуждаться на федеральном уровне", – заключил представитель ведомства.

Однако в правоохранительных органах отрицают отказ пострадавшей от своего заявления. "Потерпевшая не меняла своих первоначальных показаний", – цитирует источник в правоохранительных органах ТАСС. Отмечается, что женщина была предупреждена об ответственности за дачу заведомо ложных сведений.

Напомним, ранее сообщалось, что врач анестезиолог-реаниматолог задержан в Подмосковье по подозрению в сексуальном насилии над 43-летней пациенткой, имеющей 45% ожогов тела и находящейся в беспомощном состоянии. Было возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера". Позднее мужчина был арестован.

