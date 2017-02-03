Прокурор просит дать 5 лет Навальному

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Государственный обвинитель попросил приговорить блогера Алексея Навального к пяти годам условного заключения по делу "Кировлеса". Второму подсудимому, Петру Офицерову, грозит четыре года условно.
Представитель обвинения также попросил назначить подсудимым штраф в размере 500 тысяч рублей, передает ТАСС. По мнению прокурора, вина Навального полностью доказана.
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