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Общество

Для новых обвинений России не нашли доказательств

Мило Джуканович. Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMA Press
В британской газете The Telegraph появились очередные обвинения в адрес России – на сей раз в том, что российские спецслужбы якобы готовили государственный переворот в Черногории и даже были готовы устранить бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича. Журналистов не остановило, что доказательств своим словам они не нашли. Более того, об отсутствии каких-либо аргументов в пользу подобной версии рассказывала ранее черногорская прокуратура.
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На фоне сообщений о попытках нормализации отношений между Россией и США в европейской прессе стали появляться все новые обвинения в адрес Москвы. Впрочем, как всегда, без доказательств. Журналисты газеты The Telegraph со ссылкой на источник в правительстве Великобритании, который пожелал остаться анонимным, утверждают, что к попытке покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и плану переворота в стране якобы причастны российские спецслужбы.

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Якобы целью этого действа был саботаж плана страны по присоединению к НАТО. При этом сорвать покушение и попытку переворота, как утверждает газета, удалось всего за несколько часов до начала. У журналистов получилась захватывающая шпионская история, однако никаких доказательств они не приводят. Единственный их аргумент о причастности Москвы звучит как "Невозможно представить, чтобы не было какого-нибудь процесса одобрения", передает РИА Новости.

При этом подобные обвинения уже выдвигались в адрес России. Тогда в Кремле категорически отвергли какую-либо причастность к попытке покушения на Джукановича. Более того, российским властям не поступало никаких запросов от черногорской стороны по этому вопросу. Это легко объяснимо, поскольку Подгорица провела самостоятельное расследование и, как отметил прокурор Миливое Катнич, никаких доказательств причастности властей России к попытке переворота найдено не было.

Напомним, 16 октября 2016 года в Черногории по подозрению в подготовке теракта и путча были задержаны 20 граждан Сербии. В дальнейшем шестеро из них были отпущены. Злоумышленники, по данным черногорских правоохранителей, при оглашении итогов выборов хотели захватить Скупщину и "провозгласить победу одной из политических партий", а также "нейтрализовать премьер-министра Черногории". В розыск также были объявлены два гражданина России. Именно на этом строят свою обвинительную риторику западные СМИ, подталкивая своих читателей к более чем спорной мысли, что каждый россиянин связан со спецслужбами.

Автор: Геннадий Куприянов19 февраля 2017, 11:22

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