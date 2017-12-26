Как стать самым умным

Багаж знаний надо приобретать в возрасте от 17 до 20 лет. Именно в этом возрасте мозг активно усваивает информацию, установили ученые.

В детском возрасте, а также у взрослых людей обработка данных в мозгу происходит медленнее. А вот начиная с 17 и до 20 лет человек усваивает информацию легче. Как установили ученые, это связано с активностью ответственного за это участка мозга – так называемой дорсолатеральной части полосатого тела.

Изменения активности этой структуры мозга в зависимости от возраста ранее изучены не были. Исправить такое положение дел решили специалисты Лейденского университета. В эксперименте приняли участие 232 человека в возрасте от восьми до 25 лет без неврологических заболеваний. Им предложили решить логическое задание с вариантами ответа, обучаясь с помощью подсказок компьютера.

Результаты сканирования мозга участников показали, что активность полосатого тела достигает максимума у 17-20-летних молодых людей. Эксперты пришли к заключению, что этот возраст – уникальный этап, на котором серое вещество наиболее эффективно "переваривает" поступающие данные, отмечают исследователи в журнале Nature Communications.

Как писали Dni.Ru, ученые установили, что содержащиеся в рыбном мясе элементы существенно повышают IQ пациента. Дети, которые ели рыбу еженедельно, набирали в тестах почти на пять баллов больше, чем остальные участники исследования. Кроме того, они в меньшей степени страдали от нарушений сна.

По данным исследователей, в рыбе содержатся омега-3-ненасыщенные кислоты, которые, как известно, способствуют уменьшению риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. Эти вещества важны для нормального функционирования мозга, глаз и нервов, а также для роста детей.