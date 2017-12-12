Людей научили понимать язык куриц
Специалисты разработали и протестировали уникальный алгоритм, преобразующий звуки, издаваемые курицей, в подобие человеческой связной речи. В рамках исследования ученым пришлось создать специальный банк данных куриных "слов". После этого их отсортировали по степени важности и сделали определенные соотношения.
При этом эксперты выяснили, что "болтают" курицы примерно так же, как люди. Их тембр и тип "речи" сильно зависит от окружающей среды, а в стрессовых ситуациях курицы постоянно повышают голос, передает Scientific American.
Первый куриный переводчик анализирует поведение птиц, особенности их "речи" и, сопоставляя результаты в режиме реального времени, выдает сигналы на компьютеры, расположенные на птицефермах. Так ученые пытаются повысить выживаемость не только взрослых особей, но и цыплят, значительно снизив при этом расходы на их содержание.
Ранее неожиданные и интересные факты обнаружились и о голубях. Напомним, ученый Эдвард Вассерман из университета Айовы выяснил, что эти птицы понимают абстрактные концепции. Он утверждает, что голуби пользуются данными знаниями для решения простых пространственных задач.
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