"Интеллектуал и достойнейший гражданин": Максакова в восторге от провокации Собчак

Оперная певица Мария Максакова высказалась о намерении журналистки Ксении Собчак участвовать в президентских выборах 2018 года. Экс-депутат в восторге от высказывания телеведущей о Крыме.

"Мы с Ксенией в очень хороших дружеских отношениях. Она мне всегда очень импонировала как интеллектуал, как достойнейший гражданин", – сказала Максакова.

Однако Марию задели высказывания Ксении о бегстве оперной дивы на Украину. "В момент, когда случилось то, что случилось, она почему-то дала довольно сложно объяснимый комментарий. Она сказала, что на Украине я никому не нужна, что я могу только рассчитывать (после покаяния) на возвращение в Россию. И она почему-то посчитала, что я для этого должна отречься от своего супруга", – вспомнила певица.

Максакова не поняла, за что ее раскритиковала Собчак, однако готова простить подругу. "За то, что она сказала, что Крым украинский, что Украина – это важнейший партнер России, и восстановление отношений крайне важно, я готова закрыть глаза на все, что она говорила раньше", – цитирует Марию "Комсомольская правда".

Напомним, Ксения Собчак объявила о намерении баллотироваться в президенты 18 октября. После этого телеведущая представила свой избирательный штаб на специальной пресс-конференции. Одним из его членов стал доктор психологических и экономических наук Алексей Ситников. Он работал еще в 1996 году в штабе Бориса Ельцина.

Политтехнолога представили как руководителя "офлайн-направления". В круг его задач входила организация работы региональных штабов, работы добровольцев и налаживание процесса сбора подписей. Примечательно, что Ситников был задействован не только в российских кампаниях. Он известен как один из консультантов экс-премьера Украины Юлии Тимошенко.

Однако уже 31 октября в штабе Ксении произошел раскол. Ситников со всей своей группой покинул Собчак. Штаб светской львицы не смог выработать общую стратегию предвыборной кампании. Участники не сошлись во мнениях по следующим вопросам: нужно ли выходить к избирателям с темами защиты прав ЛГБТ и реабилитации 90-х. Решить проблему должно было голосование, однако некоторые почли за лучшее покинуть "проект Собчак" без проволочек.

