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Овдовевшая Максакова рассказала о романе

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Мария Максакова дала откровенное интервью. Она рассказала о бывшем муже Владимире Тюрине, ведущем Андрее Малахове и актере Михаиле Ефремове и взаимном романе с украинской публикой.
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Мария Максакова уверена, что отношение экс-супруга Владимира Тюрина к убийству ее нынешнего мужа Дениса Вороненкова обусловлено не только личными мотивами. "Может быть, он хотел смерти Дениса, но реализовывать такой дерзкий замысел на территории другого государства без дополнительной поддержки, а может быть, просьбы, наверное, не решился бы. Конечно, он ненавидел всю мою успешную жизнь без него, тем более личное счастье. Его трясло, что он ни в какое сравнение с Денисом не может идти. Но я повторю, что одной ревности было недостаточно. Тюрин очень осторожный человек, боится за свою жизнь и ее комфорт. Поэтому без каких-то гарантий он бы на такое не решился. Получив гарантии, не сомневаюсь, он сделал это с большим удовольствием. А вот кто ему их дал – вопрос", – высказалась Максакова.

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Более того, по словам артистки, Тюрин и раньше мешал ее личному счастью. "Я потом узнала, что он кого-то напугал, переговорил с кем-то, и нам это вредило. Денис однажды мне сказал, что с таким "хвостом", кроме него, на мне, наверное, никто бы не женился. Роль Тюрина в этом деле – меня от нее тошнит. Даже уйдя от него, я ему помогала, а он – вредил. Вместо того, чтобы предупредить о преступных планах, он их исполнил. Думаю, что все, от Тюрина до тех, кто его просил, будут наказаны", – высказала уверенность певица.

Недавно Мария Максакова дала большое интервью Андрею Малахову, которое впоследствии вызвало большой резонанс в СМИ. Артистка призналась, что хорошо относится к российскому ведущему, более того, они дружат. А популярного актера Михаила Ефремова, который недавно заявил, что не поедет в Крым ради съемок, назвала выдающимся человеком.

"Он, пожалуй, на нынешнем постсоветском пространстве один из самых гениальных актеров, и его гражданская позиция вызывает восхищение. Более смелого человека, я бы сказала даже дерзкого, в среде артистов я не встречала. Некоторые его выступления даже меня, человека, который в общем-то мало чего боится, заставляют иногда врастать в стул", – призналась артистка.

В Украине Максакова развила бурную деятельность. Она преподает в академии и выступает. Певица дала несколько сольных концертов в Киевской филармонии, а недавно в Львовской опере в рамках Форума книгоиздателей Украины. От местной публики Мария в восторге и считает, что это "взаимный роман". "Теплая, доброжелательная. Но это и не удивительно, потому что я пришла к этому зрителю на том этапе своей карьеры, когда мне действительно удается делать свое дело достаточно качественно. Плюс, наверное, моя ситуация и отношение к Украине, я считаю, это роман взаимный", – цитирует Марию Максакову сайт "Комсомольская правда в Украине". Кстати, по словам певицы, она живет не только на сбережения, но и зарабатывает своими выступлениями, она рассчитывает на себя. В заключение Мария сказала: "Я ни о чем не жалею... Только о том, что со мной нет Дениса".

Автор: Наталья Аряева13 октября 2017, 08:46
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