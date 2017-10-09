Британские офицеры сбежали с подлодки из-за секс-скандала
Командование ВМС Великобритании приняло решение отстранить капитана атомной подлодки Vigilant Стюарта Армстронга. Причина – "неподобающие отношения" с подчиненной ему женщиной-офицером.
Представительницам слабого пола разрешили служить на подлодках ВМС Ее Величества только в 2011 году. Интимные отношения между сослуживцами строго запрещены.
Субмарина Ее Величества Vigilant – одна из четырех подлодок класса Vanguard, оснащенных ракетами с атомными боеголовками. Ее предназначение – обеспечить безопасность Великобритании в случае ядерного удара. Последним заданием экипажа субмарины было патрулирование у берегов Северной Атлантики.
Скандал разразился, когда подлодка вернулась на базу неподалеку от Глазго. Один из членов экипажа решил рассказать о деталях личной жизни офицеров начальству. Тут и выяснилось, что в близкие отношения с женским составом вступал не только командир корабля, но и его первый помощник.
Как пояснили в руководстве флота журналистам, запрет на интимные отношения между военнослужащими на подлодках был введен для того, чтобы в коллективе сохранялся командный дух и не возникало трений. А случай с экипажем Vigilant, по мнению старших офицеров, лишь подтвердил правильность такой меры. Ведь возмущению той части команды, которой не досталось женской ласки, не было предела.
Продюсер отметил, что певице стоило бы попробовать свои силы в других сферах деятельности
Ведущую вывел из себя блиставший в 90-х Богдан Титомир
Артист считает, что ему пора отдохнуть
Известный актер вырос в христианской семье