Британские офицеры сбежали с подлодки из-за секс-скандала

Пятеро офицеров подводного флота Ее Величества готовы уйти в отставку. Причина – разгоревшийся на атомной субмарине Vigilant секс-скандал. Как выяснилось, романы с сослуживцами крутил не только капитан, но и первый помощник.

Командование ВМС Великобритании приняло решение отстранить капитана атомной подлодки Vigilant Стюарта Армстронга. Причина – "неподобающие отношения" с подчиненной ему женщиной-офицером.

Представительницам слабого пола разрешили служить на подлодках ВМС Ее Величества только в 2011 году. Интимные отношения между сослуживцами строго запрещены.

Субмарина Ее Величества Vigilant – одна из четырех подлодок класса Vanguard, оснащенных ракетами с атомными боеголовками. Ее предназначение – обеспечить безопасность Великобритании в случае ядерного удара. Последним заданием экипажа субмарины было патрулирование у берегов Северной Атлантики.

Скандал разразился, когда подлодка вернулась на базу неподалеку от Глазго. Один из членов экипажа решил рассказать о деталях личной жизни офицеров начальству. Тут и выяснилось, что в близкие отношения с женским составом вступал не только командир корабля, но и его первый помощник.

Как пояснили в руководстве флота журналистам, запрет на интимные отношения между военнослужащими на подлодках был введен для того, чтобы в коллективе сохранялся командный дух и не возникало трений. А случай с экипажем Vigilant, по мнению старших офицеров, лишь подтвердил правильность такой меры. Ведь возмущению той части команды, которой не досталось женской ласки, не было предела.