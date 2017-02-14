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Великобритании грозит ядерная катастрофа

Фото: GLOBAL LOOK press/ZUMApress.com
В реакторе атомной подводной лодки Королевских военно-морских сил Великобритании "Тренчент" класса "Трафальгар" обнаружили трещину. Эксперты утверждают, что случившееся может повлечь за собой самые серьезные последствия, вплоть до отказа от использования всех субмарин этого класса.
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Источники в военно-морских силах Великобритании заявили, что трещина появилась в сварном шве трубы. Военные немедленно отреагировали на катастрофическое состояние ядерного реактора, выведя из строя не только "Тренчент", но и все подводные лодки этого типа до того момента, пока они не пройдут полную проверку.

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При этом британские специалисты-атомщики предупредили, что ситуация с ядерными подводными силами Королевских ВМС может оказаться "критической". По их мнению, этот инцидент может привести к тому, что Великобритания полностью откажется от использования атомных субмарин класса "Трафальгар" в целях избежания чрезвычайных происшествий.

Стоит отметить, что часть подводных лодок типа "Трафальгар" уже была списана несколько лет назад из-за ветхости. Они состояли на вооружении Королевских ВМС еще с конца 1980-х годов.


При этом британские СМИ еще на прошлой неделе забили тревогу из-за ужасающего состояния находящихся в составе флота атомных подводных лодок. По информации журналистов, лишь одна из семи субмарин с ядерным реактором готова к выполнению боевых задач.

Автор: Иван Поляков14 февраля 2017, 19:07

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