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Как удаленная работа влияет на личную жизнь

Фото: GLOBAL LOOK press/Val Thoermer
В современном мире работа из дома пользуется все большей популярностью. В связи с этим британские ученые решили выяснить, как удаленный график влияет на жизнь человека. Результаты получились весьма неоднозначные.
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Исследователи изучили результаты опроса о навыках и занятости работников с удаленным графиком в 2001, 2006 и 2012 годах. Оказалось, что те, кто трудится из дома, намного эффективнее выполняют свою работу, чем коллеги в офисе.

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Кроме того, сотрудники на удаленке чаще, чем другие, готовы работать сверхурочно, сообщает журнал New Technology, Work and Employment. Ученые выяснили, что работа из дома вызывает у людей больше энтузиазма и удовлетворения. Многие не готовы переходить в офис, даже если им будут платить больше.

Однако у удаленного графика есть и подводные камни. Оказалось, что он отрицательно влияет на личную жизнь. Любители работать из дома с трудом могут переключиться на семью и уделить ей должное внимание. 

Между тем работа в офисе может отрицательно сказаться на физическом здоровье. Как выяснили американские ученые, офисные кружки буквально утопают в опасных микроорганизмах даже в том случае, если их регулярно моют.

Доктор биологических наук, профессор микробиологии окружающей среды Университета Аризоны Чарльз Герба пришел к выводу, что 90% чашек, "обитающих" на офисной кухне, содержат микробы. А на поверхности 20% из них обнаружены фекальные бактерии. 

Как объяснил ученый, очень часто мы моем кружки на работе общей губкой, которая не дезинфицируется должным образом. Именно поэтому на офисной посуде скапливается множество микробов, даже если на первый взгляд она кажется чистой. Герба рекомендует забирать чашку домой и мыть ее в посудомоечной машине.   

Автор: Рудольф Великолепный6 октября 2017, 11:34

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