Как мастурбация влияет на успешность мужчины

Производители секс-игрушек провели исследование на тему того, как мастурбация отражается на успешности мужчины. Оказалось, что в некоторых случаях рукоблудие поднимает представителям сильного пола самооценку.

Соответствующее исследование было проведено по заказу японского производителя интимных игрушек Tenga. Эксперты провели опрос среди 1200 участников мужского пола и выяснили, как часто они занимаются рукоблудием и как относятся к самим себе, передает Daily Star.

Оказалось, что 42% опрошенных мастурбируют лишь один раз в неделю, а около 20% посвящают этому прекрасному занятию не менее четырех раз в неделю. При этом оказалось, что среди тех мужчин, которые часто занимались рукоблудием, было больше тех, кто активно занимался спортом и имел престижную работу.

Как выяснили специалисты, любители удовлетворить самих себя более уверены в себе и успешны в карьере, чем те, кто отказывает себе в этом удовольствии. Причем для того чтобы самооценка была на высоте, достаточно мастурбировать хотя бы четыре раза в неделю.

"Любители мастурбировать больше заботятся о себе, у них больше уважения к своему телу. В своей практике я давно заметил, что сексуально раскрепощенные люди более позитивны по отношению к самим себе", – пояснил сексопатолог Крис Донаге.

Ранее ученые установили, что активная половая жизнь снижает риск развития у мужчины рака предстательной железы. Чтобы избежать онкологического заболевания, представителям сильного пола достаточно испытывать один оргазм в день.