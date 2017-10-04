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Общество

Плененного "ИГ" россиянина опознали родственники

Григорий Цуркану (слева). Кадр из видео
Личность одного из плененных в Сирии россиян подтвердили его родственники. Брат Григория Цуркану заявил, что распространенное террористами видео – не постановка. Опознали сына на кадрах и родители.
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Григорий Цуркану ранее служил в ВДВ. Сейчас он не является военнослужащим Минобороны. Тем не менее в Сирии бывал не раз, в составе частных военных компаний (ЧВК). Григорий ездил туда в 2012-2013 годах, а в нынешней командировке находился с мая, сообщил его брат Роман радиостанции Business FM.

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Он рассказал журналистам, что видеоролик разослали жене и дочери Григория в соцсети "ВКонтакте" западные журналисты. "Я не смог смотреть это видео, но на фотографии мой брат. Цуркану Григорий Михайлович 1978 года рождения", – подтвердил Роман.

По его данным, Григорий попал в Сирию в составе ЧВК "Вагнер". "Я не знаю, как он туда вышел, но я знаю, что в 2012-м или 2013 году наши уже там были, вели военные действия. Именно ребята, которые не связаны военной службой. Все – бывшие военнослужащие", – сообщил Цуркану.

Роман не общался с братом с 2015 года  – по личным причинам. Родители о делах Григория не рассказывали, но позже признались, что отговаривали его от контракта с ЧВК. "Его же просто сейчас казнят, если это не запустить, понимаете? У него двое детей", – сказал Цуркану.

Видеоролик с двумя пленными россиянами на днях был опубликован в Сети от имени запрещенной в России группировки "Исламское государство". Сняты двое мужчин славянской внешности со следами побоев на лице. Говорит только один из них: он называет свое имя – Роман Васильевич Заболотный, уроженец поселка Рассвет Аксайского района Ростовской области, а затем и имя соседа, Григория Цуркану. Позже в соцсетях появилась информация, что пленных якобы казнили – однако доказательств этому не приводится.

В Минобороны заявили, что в Сирии не происходило никаких инцидентов, связанных с захватом в плен российских военнослужащих. "Все военнослужащие Вооруженных сил России, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению", – сказано в сообщении ведомства.

Данные о захваченных террористами россиянах прокомментировали и в Кремле. По словам пресс-секретаря президента России, это "вряд ли можно воспринимать как официальную информацию". "Конечно, нужно представить более заслуживающее доверия подтверждение этому. Но эта информация по всем возможным источникам будет проверяться на предмет подтверждения того, что эти люди являются гражданами нашей страны", – заявил Дмитрий Песков. Представитель Кремля подчеркнул, что этим вопросом займутся российские спецслужбы.

Автор: Андрей Евлампиев4 октября 2017, 14:15

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