Наказание за задержку и отмену рейсов ужесточат

Министр транспорта России Максим Соколов провел совещание по вопросу усиления ответственности авиакомпаний перед пассажирами за задержку или отмену рейсов, передает "Газета.ru". В обсуждении вопроса принимали участие представители Министерства транспорта, Министерства культуры, Росавиации, Ростуризма, туроператоров и авиакомпаний страны. По словам Максима Соколова, вопрос о недостаточно жестком наказании за отмену или задержку рейсов авиакомпаниями обострился из-за ситуации с "ВИМ-Авиа". Более детально о наработках по поводу усиления ответственности и минимизации рисков глава Минтранспорта расскажет на совещании профильного комитета Госдумы 4 октября.

