Захарова пообещала бомбический стих от Лаврова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова анонсировала на своей странице в Facebook публикацию стихотворения главы ведомства Сергея Лаврова в журнале "Русский пионер". Она сравнила стих с бомбой.

Дипломат заявила, что произведение рассказывает об обезьяне и петухе, "которых он предвидел много лет назад". Пользователи соцсети с интересом отреагировали на публикацию.

Некоторые предположили, что у животных есть политические прототипы. "Очень уж много обещающие персонажи, но главное есть их прототипы в политике!))))", – прокомментировал один из пользователей. Оказались и те, кто не понаслышке знаком с творчеством главы МИД и является его поклонником. "Кстати, стихи Сергея Лаврова очень проникновенны и талантливы. У него дар Божий", – заявил читатель.

Напомним, в январе 2016 года министр иностранных дел получил премию Союза писателей России "Имперская культура" имени Эдуарда Володина за верность долгу и служение Отечеству. Тогда председатель Союза писателей, доктор исторических наук Валерий Ганичев заявил, что стихотворение Лаврова "Посольский приказ" является "одним из самых выдающихся примеров служения народу".

Стихи Лаврова уже публиковались в "Русском пионере" в 2015 году. Тогда были напечатаны три произведения, датированных 1989, 1995 и 1996 годом. Все они посвящены теме эмиграции и загранице.