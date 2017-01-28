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Активисты вывесили в Петербурге баннер в защиту Исаакия

Исаакиевский собор. Фото: GLOBAL LOOK press
В центре Санкт-Петербурга сегодня появился огромный баннер в поддержку передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ. Это произошло перед планируемой акцией оппозиции, которая выступает против этого решения.
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На плакате изображены действующие храмы мировой величины, в которых регулярно проходят богослужения: Нотр-Дам-де-Пари, Кельнский собор, Собор святого Петра в Ватикане и Римский Пантеон. Эти памятники искусства сотни лет пользуются популярностью у туристов. Авторы баннера, на котором также написано "Не может храм жить без службы", уверены в том, что возобновление церковных богослужений в Исаакиевском соборе не может быть причиной для протеста.

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Исаакиевский собор отдадут РПЦ

Против передачи храма Русской православной церкви сегодня выступают оппозиционеры и несколько депутатов петербургского Законодательного собрания. Накануне намечавшейся на сегодня акции протеста была обнародована переписка координатора "Открытой России" Андрея Пивоварова, который считает передачу собора темой для пиара.

Петербургские власти, правда, отказали активистам в проведении митинга на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в введение РПЦ, который был запланирован на 28 января. Но оппозиционеры поменяли формат своей акции и заменили митинг на встречу депутатов с избирателями.

В конце декабря 2016 года стало известно, что Исаакиевский собор передадут в ведение РПЦ. Это решение вызвало бурную реакцию в обществе. Оппозиция опасается, что передача здания в пользование Русской православной церкви причинит серьезный экономический ущерб северной столице. В свою очередь, Законодательное собрание обвиняет несогласных в попытках разжечь по этому поводу "войну", а РПЦ призывает "не устраивать революции".

Исаакиевский собор был построен в 1818-1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана и никогда за свою историю не был собственностью Церкви.


Автор: Александр Комаров28 января 2017, 13:11

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