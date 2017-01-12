Девушка получила тюремный срок за эротическое фото в соцсети

Молодая жительница Гродно поплатилась за свою беспечность. На пикантном снимке, опрометчиво сохраненном девушкой в соцсети, правоохранители заметили часть мужского полового органа и обвинили ее в "сексуальных извращениях, которые не соответствуют нравственным критериям".

Суд Октябрьского района Гродно вынес решение по делу об опубликованной в социальной сети эротической фотографии. Местную жительницу Диану Сельванову осудили по статье "За хранение с целью распространения и распространение порнографических материалов с использованием интернета".

Девушку приговорили к двум годам лишения свободы. Ей также предстоит выплатить штраф в размере 690 рублей, пишет Tut.by.

По словам Сельвановой, обжаловать приговор она не собирается. "Пусть это будет на совести тех, кто вынес такое решение", – заявила осужденная.

Напомним, в конце марта жительница Гродно Диана Сельванова сохранила понравившуюся ей эротическую фотографию на странице своего аккаунта в социальной сети. На снимке запечатлены мужчина и две девушки, изображающие занятие сексом в акробатической позе.

Диана утверждает, что даже не заметила присутствовавший на фото половой орган. Однако его удалось рассмотреть правоохранителям, которые тут же привлекли девушку к ответственности.

Дело зашло так далеко, что по данному факту в Белоруссии даже провели искусствоведческую экспертизу, пишет Life.ru. В результате было установлено, что на сохраненной Сельвановой картинке изображен фрагмент сцены "с вульгарно-натуралистической, омерзительно-циничной, непристойной фиксацией половых сношений, самоцельной, умышленной демонстрацией большей частью обнаженных гениталий, антиэстетических сцен полового акта, сексуальных извращений". По мнению экспертов, все это не соответствует нравственным критериям общества, "оскорбляет честь и достоинство личности, ставя ее на уровень проявления животных инстинктов".

Ранее сообщалось, что в Липецке разразился скандал из-за слишком откровенных снимков замдиректора детского сада, опубликованных в соцсетях. Как писали Dni.Ru, мать одного из воспитанников дошкольного учреждения пожаловалась на педагога в прокуратуру, обвинив ее в пропаганде развратного образа жизни.

Это случилось после того, как женщина увидела в Сети фотографии воспитательницы топлес, а также снимки, где она курит кальян и пьет алкоголь. Кроме того, аккаунт содержал посты с ненормативной лексикой.