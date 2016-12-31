Песков ответил на острые вопросы Кеосаяна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков стал участником шоу-программы "Международная пилорама". Ему пришлось отвечать на острые вопросы ведущего программы Тиграна Кеосаяна.

В эфире передачи "Международная пилорама" пресс-секретарь российского лидера рассказал о реакции Владимира Путина на его закрытые глаза. По словам Пескова, во время послания президента Федеральному собранию камера поймала его с закрытыми глазами. До этого, отвечая на шутку о том, что на различных заседаниях фотографы часто ловят Пескова с закрытыми глазами, он заявлял, что в этот момент у него наступает "максимальная концентрация" восприятия и иногда он закрывает глаза, чтобы лучше понять смысл сказанного главой государства.

"Это суперконцентрация, когда я концентрируюсь с закрытыми глазами. Однажды на послании президента Федеральному собранию у меня наступил такой момент суперконцентрации, оператор не успел убрать камеру и доли секунды она была направлена на меня. Момент моей суперконцентрации был в прямом эфире", – сказал он.

После этого Пескову позвонил президент, который спросил его о том, как прозвучали некоторые акценты из его выступления. Он говорит: "Дмитрий Сергеевич, вот эти моменты, акценты, как вы считаете они прозвучали?" Я отвечаю: "Великолепно, мне кажется, прямо в цель, достигло аудитории".







И после небольшой паузы прозвучал вопрос: "А вы откуда знаете, Дмитрий Сергеевич?" – продолжил Песков. Он признался, что не знал, что ответить: "Я стал мычать нервно. И голос мне тихо сказал: "Вы же спали все время, Дмитрий Сергеевич". В ответ на вопрос ведущего программы Тиграна Кеосаяна о том, какое у него в тот момент было состояние, Песков сказал: "Суицидальное".

Пресс-секретарь президента России также прокомментировал ставшую мемом фразу главы МИД России Сергея Лаврова "Дебилы, ...", которую министр произнес на одной из пресс-конференции в адрес шумевших журналистов. Кеосаян спросил официального представителя Кремля, как бы тот перевел эту фразу. Песков ответил, что сказал бы "Козлы, …"

Пресс-секретарь также пошутил о том, как в Кремле приветствовали победу Дональда Трампа на выборах президента США: "Да, гуляли три дня, рвали баяны".