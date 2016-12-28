Песков рассказал о новогоднем столе Путина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал о новогоднем столе российского лидера Владимира Путина. По его словам, глава государства встретит Новый год "более чем скромно".

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин предпочитает скромную и здоровую еду. "Президент весьма скромен в плане пищевых предпочтений, более чем скромен", – цитирует РИА Новости пресс-секретаря президента.

"Но что будет конкретно, я вам не могу сказать, все-таки, наверное, это его личная жизнь, и вряд ли стоит туда вмешиваться", – сказал Дмитрий Песков. Также он отметил, что свободное время в праздники президент посвятит любимым видам спорта.

"Он и в хоккей играет, вы знаете, и плавает. И делает это, когда возможность представляется, на ежедневной основе", – рассказал представитель главы государства.

Тем не менее, по словам Пескова, у Владимира Путина "практически не бывает выходных". "Так или иначе, идут телефонные звонки, так или иначе, по каким-то оперативным вопросам по многу раз в день он общается и с членами кабинета, он получает доклады по линии силовых ведомств, по линии специальных служб – это ежедневные доклады", – сказал он.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента отметил, что Владимир Путин встретит торжество "как все". При этом он выразил уверенность, что президент обязательно посмотрит свое новогоднее обращение в праздничную ночь, сообщает телеканал "МИР".