Небритый и растрепанный Андрей Малахов шокировал россиян новым видом

Главный шоумен страны пошел на рискованный шаг и предстал перед публикой в виде, который заставил ахнуть даже его самых преданных поклонников.

Андрей Малахов — человек, чье лицо знает буквально каждый житель страны. Годами зрители привыкали видеть короля отечественного телевидения в безупречно отглаженных костюмах, с идеальной укладкой и привычно гладко выбритым лицом. Однако 54-летний шоумен решил кардинально переписать свой образ и устроить публике настоящую эмоциональную встряску.

Причиной бурных обсуждений в светской тусовке стал неожиданный визит телезвезды в студию радиостанции Kazak.FM. Кадры с визита моментально разлетелись по Сети и вызвали ошеломляющую реакцию. На видео популярный ведущий предстал перед публикой в абсолютно расслабленном аутфите. Никаких строгих пиджаков и галстуков: Малахов выбрал серо-стальной лонгслив, свободные синие шорты и светло-коричневые кроссовки. Дополняли этот дерзкий стиль легендарные очки-авиаторы.

Но главное внимание публики приковала вовсе не одежда. Андрей Малахов отпустил густую, брутальную бороду и продемонстрировал пышную шевелюру с внушительным объемом. Раньше шоумену не раз приписывали ношение париков и скрытые косметологические манипуляции, но на этот раз Малахов превзошел сам себя. Телеведущий стал выглядеть максимально естественным, мужественным и словно помолодевшим на десяток лет.

В социальных сетях разразилась настоящая буря. Видео появилось в аккаунте радиостанции в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ). Поклонники с огромным трудом узнавали своего кумира. Комментарии под роликом моментально запестрили эмоциональными откликами. Люди массово гадали, что за голливудская звезда или бунтующий рокер перед ними.

"Красавчик! Но с первых секунд не узнала", "Если бы не написали, кто это, то я бы его и не узнал", "С бородой вообще его не признала", — наперебой делятся впечатлениями шокированные фанаты.

Некоторые подписчики разглядели в обновленном Малахове черты брутального обладателя "Оскара" Хавьера Бардема, а другие и вовсе решили, что ведущий вдохновляется стилем лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова.

Похоже, отпускной период или подготовка к новому телевизионному сезону вдохновили телеведущего на смелые эксперименты над внешностью. Оставит ли Андрей Малахов густую растительность для эфиров на федеральном канале или вернется к привычному гладковыбритому образу, покажет время. Но уже сейчас понятно: новый имидж главного тележурналиста страны произвел настоящий фурор.