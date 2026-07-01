"Там не шутят шутки": Отар Кушанашвили жестко ответил тяжелобольной Лерчек на угрозы судом

Громкий конфликт между двумя борющимися с тяжелыми недугами звездами вспыхнул с новой силой.



Гламурное закулисье отечественного шоу-бизнеса содрогнулось от очередной скандальной новости. Популярная блогерша Валерия Чекалина, более известная под псевдонимом Лерчек, решила пойти войной на известного журналиста и телеведущего Отара Кушанашвили. Причиной ярости звезды соцсетей стали публичные сомнения шоумена в правдивости ее страшного диагноза. Представители Чекалиной перешли к решительным действиям и напрямую связались с командой ведущего, пригрозив крупным судебным разбирательством. Реакция Отара не заставила себя долго ждать.

Кушанашвили готов к битве в суде

Эпатажный журналист, который сам сейчас проходит через тяжелейшее лечение от онкологии, молчать не стал. Отар открыто рассказал о поступивших в его адрес угрозах и дал понять, что запугать его не удастся.

"Они позвонили моим людям и пригрозили иском", — без обиняков заявил телеведущий.

При этом Кушанашвили подчеркнул, что совершенно не боится судебных тяжб и готов встретиться с адвокатами блогерши лицом к лицу. По его словам, он полностью готов к получению любых официальных претензий и не намерен отказываться от своего мнения под давлением угроз.

В чем суть сомнений шоумена

Отар поспешил прояснить свою позицию, чтобы его слова не истолковали неверно. Журналист отметил, что никогда не сомневался в самом факте наличия у Валерии рака желудка. Однако его смущает другая деталь — заявленная четвертая стадия онкологии. Кушанашвили, не понаслышке знающий, как протекает это страшное заболевание, считает клиническую картину Лерчек слишком идеальной.

По мнению ведущего, при четвертой стадии с метастазами в легких и других органах пациенты обычно оказываются прикованы к больничной койке и испытывают невыносимые физические страдания. Лерчек же в это время продолжает вести сверхактивный образ жизни: посещает светские рауты, активно тренируется в спортзале и ежедневно пилит контент для своих миллионов подписчиков. Отар уверен, что при столь запущенном течении болезни врачи физически не позволили бы пациентке такие колоссальные нагрузки.

"Там не шутят шутки. Ты должен пройти весь курс лечения", – заключил шоумен.

Позиция Лерчек: жизнь на полную мощность

Сама Валерия Чекалина ранее уже комментировала нападки критиков, которые не верят в ее болезнь из-за цветущего внешнего вида. Блогерша призналась, что действительно не знает, сколько времени ей отмерено на этом свете. По ее словам, это может быть три месяца, а может и тридцать лет. Именно поэтому в те дни, когда она чувствует себя хорошо, она сознательно берет от жизни все и не собирается запираться в четырех стенах.

Несмотря на назревающий судебный скандал и жесткую критику, Отар Кушанашвили проявил благородство. В финале своего заявления он искренне пожелал Лерчек скорейшего выздоровления и победы над раком. Теперь публика с замиранием сердца следит за развитием этой драмы. Перерастет ли взаимная неприязнь в реальный судебный процесс или звезды смогут решить спор мирным путем — покажет время.