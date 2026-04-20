Что случилось с Григорием Лепсом: неутешительный диагноз врачей и отмена концертов

Легендарный Григорий Лепс оказался в заложниках у собственного голоса и опасных лекарств, которые буквально разрушают его изнутри



Голос, который знает и любит вся страна, оказался под угрозой исчезновения. Кумир миллионов, чьи надрывные хиты стали гимнами целых поколений, столкнулся с жестокой реальностью: за право выходить на сцену Григорию Лепсу приходится платить самым дорогим — собственным здоровьем.

Как стало известно Mash, у 63-летнего артиста диагностирована серьезная инфекция дыхательных путей, которая дала тяжелое осложнение на бронхи. Григория Викторовича изводит мучительный кашель, но это — лишь верхушка айсберга. Чтобы легендарный рвущий душу вокал не пропал окончательно, врачи посадили певца на длительный курс гормональных инъекций.

Цена звонкой ноты

Терапия, призванная вернуть Лепсу его знаменитые "верха", обернулась настоящей катастрофой для организма. Из-за мощных доз синтетических препаратов у артиста практически перестали работать надпочечники. Организм разучился вырабатывать необходимые гормоны самостоятельно, и теперь любая стрессовая ситуация или физическая нагрузка становятся для певца опасным испытанием.

Врачи не отходят от Григория Викторовича ни на шаг. Назначенный курс восстановления займет минимум полгода: это регулярные уколы и капельницы, без которых Лепс уже не может полноценно функционировать. Это временная, но крайне рискованная мера.

Смена формата

Болезнь внесла свои суровые коррективы в гастрольный график звезды. О двухчасовых сольных шоу, где Лепс выкладывался без остатка, пришлось забыть. Стадионные концерты сейчас для него — непосильная ноша, поэтому от крупных выступлений приходится массово отказываться. Исполнитель вынужден сосредоточиться на закрытых мероприятиях и корпоративах, где его сет длится не дольше 40 минут.

Но даже этот короткий "спринт" дается Григорию кровью. Перед каждым выходом к публике он проходит через болезненные процедуры, делая гормональные уколы прямо в связки. Только так он может гарантировать, что голос не сорвется на первой же песне. Параллельно с медикаментозным лечением Лепс пытается спасти вокал с помощью упражнений, занимаясь онлайн.

Тень прошлого и борьба за будущее

Проблемы с горлом у Лепса — история давняя и болезненная. За плечами артиста уже три сложнейшие операции на связках, которые лишь на время давали передышку. Ситуацию усугубляет и бурное прошлое певца: не секрет, что ранее Григорий мог уйти в затяжной запой. Несмотря на то что артист резко завязал с пагубной привычкой и бросил все силы на спорт и здоровье, изношенный годами организм восстанавливается мучительно медленно.

Поклонники замерли в ожидании: сможет ли любимый артист победить в этой схватке с недугом? Пока Лепс остается под строгим контролем медиков, а каждый его выход на сцену превращается в настоящий подвиг, совершаемый на грани человеческих возможностей. Мы продолжаем следить за состоянием здоровья кумира.