Галкин* публично обратился к Пугачевой в день ее 77-летия и вызвал бурю в Сети

В то время как на родине споры вокруг имени Аллы Пугачевой не утихают даже спустя годы, в ее тихой кипрской гавани царит идиллия, подкрепленная нежными признаниями от молодого супруга.



Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом) не изменил своей традиции и первым делом поздравил супругу с 77-летием на страницах своего личного блога. Шоумен опубликовал свежее фото именинницы, на котором Примадонна выглядит подчеркнуто элегантно и умиротворенно.

"С днем рождения, любимая красотка!" — лаконично, но емко подписал снимок юморист, в очередной раз подчеркивая, что для него время над Аллой не властно.

Эти слова тут же разлетелись по Сети, спровоцировав новую волну обсуждений. Несмотря на почтенный возраст и четыре года жизни вне России, Пугачева продолжает удерживать статус главной дивы, чей каждый шаг рассматривается под микроскопом. Фраза "любимая красотка" в устах Галкина* прозвучала как дерзкий ответ всем критикам, которые регулярно пытаются найти изъяны в облике 77-летней артистки.

Реакция поклонников не заставила себя ждать. Комментарии под постом Галкина* превратились в настоящую книгу благодарности и любви. Фанаты, которые остались верны Примадонне вопреки всем политическим бурям, засыпали ее комплиментами.

"С днем рождения, Алла Борисовна! Живите долго и радуйте нас своим творчеством!" — писали одни.

Другие же предавались глубокой ностальгии, вспоминая времена, когда голос Пугачевой звучал в каждом доме от Калининграда до Владивостока.

Напомним, что свое 77-летие Алла Борисовна встречает в Лимасоле. В 2026 году ее жизнь окончательно превратилась в закрытую, почти затворническую историю, где главными ценностями стали тишина и семья. Рядом с ней — дети, Лиза и Гарри, и верный супруг, который продолжает оставаться ее главной опорой в эмиграции.

Для Примадонны этот возраст — не просто цифра, а символ стойкости. Пока скептики пророчат ей забвение, она продолжает оставаться "красоткой" для своего мужа и "родной душой" для тех, кто вырос на ее песнях. Праздник в Лимасоле обещает быть тихим, но резонанс, который вызвал простой пост в соцсетях, ясно дает понять: Алла Пугачева все еще способна заставить мир говорить о себе.

* Признан иностранным агентом на территории России по решению Министерства юстиции РФ.