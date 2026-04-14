Названа точная дата возвращения Пугачевой на родину: Информация из первых уст

Алла Пугачева планирует вернуться в Москву, чтобы окончательно разобраться со своей элитной недвижимостью.



Слухи о том, что Примадонна навсегда покинула Россию, снова оказались под вопросом. Известный продюсер Сергей Дворцов в интервью сообщил, что певица готовится к визиту в Москву. По его словам, возвращение намечено на середину апреля. Дату выбрали не случайно: 15 апреля Алла Борисовна отметит свой день рождения. Но, как выяснилось, одними поздравлениями дело не ограничится. У артистки накопились серьезные вопросы, которые требуют ее личного присутствия.

"Это информация из первых уст", — добавил он.

Алле Пугачевой необходимо окончательно разобраться со своей элитной недвижимостью. Кроме того, в планах значатся вопросы, связанные с ее дальнейшей концертной деятельностью. Что именно имеет в виду продюсер, пока остается загадкой. Возможно, артистка готовит почву для разовых выступлений или хочет закрыть старые обязательства перед организаторами.

Основное внимание в этот приезд будет приковано к ее последнему активу в столице. Выяснилось, что Пугачева решила окончательно оборвать материальные связи с Москвой и продать свою единственную оставшуюся квартиру. Речь идет о роскошном пятикомнатном жилье на Арбате. Эта квартира находится в престижном районе, всего в нескольких минутах ходьбы от метро "Кропоткинская". Такое расположение всегда считалось признаком высшего статуса. Однако цена объекта поражает воображение — артистка хочет за нее 5 миллионов долларов.

Продать такую дорогую недвижимость в нынешних условиях будет крайне непросто. Эксперты рынка уверены, что покупателя придется искать долго. Пятикомнатные хоромы на Арбате — товар штучный, и далеко не каждый богатый человек готов сейчас вкладывать такие огромные деньги в российскую "вторичку", пусть даже и легендарную. Видимо, Алла Борисовна осознает это и хочет лично проконтролировать процесс, а может, и пообщаться с потенциальными клиентами. Личное присутствие хозяйки при таких сделках часто помогает быстрее договориться.

Поездка Примадонны обещает стать самой обсуждаемой темой апреля. Будет ли этот приезд тихим и деловым или превратится в громкий светский скандал — покажет время. Ясно одно: певица настроена решительно. Она хочет поставить точку во всех спорах о своих активах и спокойно двигаться дальше. Возможно, это будет ее последний визит на родину.