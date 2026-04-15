Раскрылось, где и с кем отметит свое 77-летие Алла Пугачева

Свое 77-летие некогда главная звезда страны Алла Пугачева отметит в обстановке строжайшей секретности на Кипре, потратив на закрытый банкет для семьи баснословные суммы.



Тайная вечеря в Лимасоле

Пока на родине обсуждают ее прошлое, 15 апреля Примадонна принимает поздравления с 77-летием. Как стало известно из осведомленных источников, торжество пройдет в одном из самых дорогих заведений Лимасола. Певица, которая когда-то собирала стадионы, теперь предпочитает формат "бункера": ресторан будет полностью закрыт для посторонних посетителей специально ради именинницы. Никаких лишних глаз, никакой случайной публики — только тишина, морской бриз и охрана.

На празднике соберутся исключительно члены семьи. Раскрылось, что Алла Борисовна окончательно сузила круг общения, оставив рядом лишь самых преданных людей, последовавших за ней в многолетнюю эмиграцию. Впрочем, "скромный" семейный формат не означает экономию. Средний чек в выбранном заведении составляет порядка 200–250 тысяч рублей на человека. Видимо, жизнь в изгнании не мешает певице сорить деньгами, заработанными за десятилетия гастролей по России.

После памятного отъезда в октябре 2022 года жизнь артистки превратилась в череду переездов: от израильской жары до кипрской прохлады. За это время на нее обрушился настоящий шквал критики, а армия поклонников поредела, сменившись легионом разочарованных слушателей.

В памяти еще свеж ее визит в Россию в ноябре 2023 года, когда звезда буквально на несколько часов заглянула в подмосковную студию, чтобы записать три песни "для личного пользования". Тогда многие гадали, не вернется ли легенда навсегда, но в 2026 году стало окончательно ясно: Кипр стал для нее новой реальностью, а Москва осталась лишь в старых хитах.

Семейные тайны и долги

Рядом с Примадонной в этот день будет ее бессменный спутник — комик Максим Галкин* (признан Минюстом РФ иностранным агентом). Пока пара планирует меню для юбилейного ужина, в России за ними тянется шлейф из нерешенных проблем. В СМИ то и дело всплывают подробности о задолженностях семьи по коммунальным платежам за их московскую недвижимость и знаменитый замок в деревне Грязь. Похоже, платить за элитный ресторан на Кипре артистке гораздо приятнее, чем оплачивать счета в "немилой" теперь стране.

Более того, над родовым гнездом Пугачевой и Галкина* до сих пор висит угроза сноса. Роскошный особняк, который когда-то был символом величия пары, может быть признан нарушающим строительные нормы. Но на Кипре, в окружении пальм и под звон бокалов за 250 тысяч рублей, эти проблемы кажутся 77-летней артистке чем-то бесконечно далеким. Праздник в Лимасоле обещает быть пышным, но в этой роскоши все отчетливее слышны нотки одиночества былой легенды.

