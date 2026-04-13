В короткой юбке и в приятной компании: 76-летняя Пугачева ошарашила фанатов свежим фото из эмиграции

Алла Пугачева показала поклонникам свой новый яркий образ в короткой юбке.



Алла Пугачева уже пятый год живет вдали от родины, но каждый ее снимок в соцсетях до сих пор вызывает настоящий шторм. Певица не так часто балует поклонников кадрами из личной жизни. Но на днях она сделала исключение и выложила фото по случаю прошедшей Пасхи. На нем Примадонна выглядит неожиданно свежо и даже дерзко для своего возраста. Артистка позировала на зеленой лужайке в окружении праздничных декораций, стараясь показать всем, что у нее по-прежнему все под контролем.

На этот раз Алла Борисовна выбрала наряд, который сложно назвать скромным. На ней был блестящий золотистый свитер и экстремально короткая юбка в тон, что вызвало бурные споры в комментариях. Одни восхищались ее стройными ногами и бодростью, другие упрекали в неумении стареть достойно и советовали выбирать одежду подлиннее. На снимке певица буквально светилась, широко улыбаясь в объектив.

Многих заинтриговал спутник Примадонны на этом кадре. Она позировала в милой компании аниматора, переодетого в огромный костюм кролика.

"Светлый праздник прошел, а свет в душе остался", — философски подписала публикацию звезда.

Но за этой радостной картинкой скрывается довольно грустный факт: большой праздник Пугачевой пришлось отмечать без своей семьи. Ее 49-летний муж Максим Галкин* (признан иноагентом в РФ) сейчас находится на другом конце света. Он забрал 12-летних детей — Лизу и Гарри — и увез их на каникулы в США. Галкин* активно публикует фотографии с прогулок по Манхэттену, Таймс-сквер и походов в американские кафе. Поклонники отмечают, что дети растут не по дням, а по часам. Лиза все больше напоминает мать в молодости, а Гарри становится копией отца. Видимо, папа решил, что американские каникулы и огни большого города детям сейчас нужнее, чем скромное семейное застолье на Кипре.

В это время в Москве жизнь Примадонны окончательно сходит на нет. Недавно в столице отменили крупное мероприятие, которое готовили к ее дню рождения. Кажется, былая слава и влияние на родине тают с каждым днем, и возвращаться ей просто некуда. Теперь ее единственная площадка для общения с миром — это личный блог.

*признан в России иностранным агентом.