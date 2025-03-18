Звезды о Московской неделе моды: Мода – элемент нашей культурной гордости

Сегодня в российской столице завершился насыщенный сезон Московской недели моды. Мы вспоминаем самые яркие отзывы об этом грандиозном международном мероприятии, которое объединило более 180 дизайнеров со всего мира и продемонстрировало невероятно высокий уровень российской моды.

Легенда российского фигурного катания Евгений Плющенко сказал в прямом эфире «Москва-24» на площадке Московской недели моды: «Я очень люблю красивую одежду. И, конечно же, чтобы она была комфортной. Я здесь, чтобы посмотреть, полюбоваться, приобрести для себя какие-то новинки». Знаменитый спортсмен уверен: «Мода, как и спорт, стала для России элементом культурной гордости. Благодаря Московской неделе моды, за последние годы мы вывели ее на уровень, который уже позволяет вкладывать в понятия "российская мода" и "российские дизайнеры" тот же вес, что и в "российский фигурист" или "биатлонист"».

“Сегодняшний уровень Московской недели моды — это точно топ-3 после Парижа и Милана”, – отметила Яна Рудковская, посетившая в первый день МНМ модное шоу московского бренда Addicted_To. И добавила, что ожидает ажиотаж во все дни проведения Московской недели моды.

Московскую неделю моды посетил и один из самых популярных шахматистов мира 21-летний Ханс Ниманн. Он побывал на показах московских брендов Ermi (Ermilov) и Ante Kovac и назвал их «совершенно уникальными». «Разнообразие в одежде — это очень круто», — дополнил гроссмейстер.

Еще одна гостья, а точнее сказать участница Московской недели моды, дизайнер из Нью-Йорка Пиа Линдси высоко ценит возможность показать свою коллекцию на подиуме российской столицы: “Участие в таких крупных мероприятиях, Московская неделя моды, значительно повышает узнаваемость бренда и выводит его на новый уровень роста. Москва всегда была городом, который я мечтала посетить, и я глубоко благодарна за возможность представить там свой бренд”. С Пиа полностью согласился и участник Московской недели моды из Испании дизайнер Мигель Ллопис "Являясь центром для международных дизайнеров, Московская неделя моды привлекает значительное внимание мирового модного сообщества".