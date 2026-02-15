Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ – диетолог

Кофеманы, принявшие решение отказаться от любимого напитка, должны быть готовы к потенциальным последствиям такого шага.

Нутрициолог и диетолог Ирина Писарева предупредила о возможных негативных эффектах, связанных с резким прекращением употребления кофе. По словам, полный отказ от напитка может вызвать неприятные ощущения и даже привести к синдрому отмены.

Среди первых симптомов, которые могут возникнуть при резком отказе от кофе, отмечаются головные боли, повышенная сонливость, раздражительность, а также снижение концентрации внимания. Эти проявления могут сопровождаться нарушениями в работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Как правило, такие симптомы сохраняются на протяжении четырех-пяти дней, после чего начинают постепенно исчезать.

Однако стоит отметить, что в долгосрочной перспективе отказ от кофе может принести определённые преимущества. Писарева подчеркивает, что со временем качество сна улучшается, уровень тревожности снижается, нормализуется настроение, а иногда даже стабилизируется артериальное давление. По ее словам, примерно через месяц после прекращения употребления кофе люди начинают ощущать восстановление уровня бодрости и активности.

Чтобы минимизировать риск появления выраженных негативных последствий, диетолог рекомендует подходить к отказу от кофе постепенно. Снижение количества выпиваемых чашек в день позволит организму легче адаптироваться к изменениям.

Также Писарева отметила, что полностью исключить кофе из рациона следует людям с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и повышенной тревожностью. В случае отсутствия противопоказаний допустимой нормой считается употребление двух-трех чашек кофе в день.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов сообщил, что дискомфорт в животе после употребления кофе не должен рассматриваться как норма. Он указал на то, что такая реакция может сигнализировать о скрытых проблемах в органах пищеварения.