Прохор Шаляпин признался, кто на самом деле стоит за его популярностью

Знаменитый артист прервал молчание и наконец-то ответил на главный вопрос, который мучил публику годами.



Карьера Прохора Шаляпина всегда была предметом бурных обсуждений. Его стремительный взлет, постоянное присутствие на телеэкранах и громкие романы с состоятельными дамами породили массу слухов. Главный из них — за успехом певца стоят некие могущественные покровители. Недавно эту версию в очередной раз озвучил журналист Отар Кушанашвили, чем спровоцировал новую волну споров.

На этот раз Шаляпин решил не игнорировать обвинения и раскрыл все карты.

"Без звонка оттуда так не взлететь"

Отар Кушанашвили в своем заявлении выразил общее сомнение многих. Он прямо сказал, что не верит в самостоятельный успех артиста в реалиях российского шоу-бизнеса.

"Не мог человек без звонка оттуда так взлететь. Он был готов на все, лишь бы показаться. И вдруг он на вершине... Я не верю, в России так не бывает!" — уверенно заявил журналист.

Это обвинение ударило в самое больное место, задев репутацию Шаляпина. И певец не стал отмалчиваться.

"Мне уже не 16 лет"

Прохор решил лично ответить на вопрос о том, кто же стоит за его популярностью. Он категорически отверг версию о "влиятельных покровителях", которые продвигают его за деньги или другие услуги. По словам артиста, в его возрасте это звучит просто смешно.

"Друзья, мне 42 года, мне уже не 16, чтобы за мной кто-то вставал", — отрезал Шаляпин.

Так в чем же тогда секрет его успеха? Ответ оказался одновременно и простым, и неожиданным. Артист признался, что ему действительно помогают, но это совсем не те люди, о которых все подумали.

"Просто хорошие есть друзья. Люди, которые меня любят и понимают, что я не злой", — раскрыл свою тайну певец.

Таким образом, по словам Шаляпина, за его популярностью стоят не влиятельные любовники или спонсоры, а обычная человеческая дружба и поддержка близких. Он свел все слухи к тому, что его окружение просто верит в него и помогает ему из добрых побуждений.