Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха

После ухода из жизни последнего близкого человека наследница великого актера решилась на отчаянный юридический шаг, чтобы не стать легкой добычей для тех, кто уже однажды разрушил ее жизнь.



Судьба Марии Баталовой, дочери легендарного советского артиста Алексея Баталова, вновь оказалась в центре общественного внимания. Женщина, которая с рождения прикована к инвалидному креслу из-за ДЦП, недавно перенесла тяжелую утрату — смерть матери. Теперь, оставшись без родительской защиты, она столкнулась с вызовами, которые заставили ее публично заявить о своих правах.

Основная причина того, что Марию преследует дикий страх, кроется в событиях прошлых лет. Семья Баталовых уже становилась жертвой громкого скандала: чета Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, втершись в доверие, лишила наследницу значительной части имущества и жилья. Только вмешательство правоохранителей и долгие суды помогли вернуть украденное, а мошенники отправились за решетку.

Сегодня Мария Баталова всерьез опасается, что история может повториться. Она боится момента, когда преступники выйдут на свободу и снова попытаются выйти с ней на контакт. Кроме того, статус одинокой женщины с инвалидностью делает ее мишенью для новых искателей легкой наживы. Этот ужас перед будущим заставил ее действовать решительно.

В эфире популярного телешоу "Пусть говорят" адвокат Марии зачитала ее официальное обращение, которое многие восприняли как крик души. Мария взмолилась о помощи, требуя от системы признать ее право на самостоятельность. Ее главная просьба к государству и обществу — оставить за ней статус дееспособного гражданина и не навязывать ей стороннюю опеку.

Дочь актера понимает: наличие официального опекуна может стать лазейкой для новых мошенников.

"Я, Баталова Мария Алексеевна, настоящем заявляю о своем несогласии на установление в отношении меня опеки или попечительства. Наличие у меня инвалидности и диагноза ДЦП не лишает меня дееспособности", — подчеркнула она в своем письме.

Для нее это единственный способ сохранить контроль над своей жизнью и наследством отца.

Мария с глубокой нежностью вспоминает атмосферу, которая царила в их доме при жизни Алексея Владимировича. По ее словам, родители были настолько близки, что жили буквально "вне времени", созваниваясь по несколько раз в день даже во время коротких разлук.

Теперь, защищая свое право распоряжаться собственной судьбой, Мария Баталова пытается сохранить то достоинство, которое всегда было свойственно ее семье. Она просит лишь об одном: чтобы ее признавали полноценным человеком, способным отвечать за свои поступки, ведь только юридическая независимость дает ей шанс спастись от призраков прошлого.