Оставшаяся в одиночестве дочь Баталова взмолилась о помощи из-за дикого страха

Судьба Марии Баталовой, дочери легендарного советского артиста Алексея Баталова, вновь оказалась в центре общественного внимания. Женщина, которая с рождения прикована к инвалидному креслу из-за ДЦП, недавно перенесла тяжелую утрату — смерть матери. Теперь, оставшись без родительской защиты, она столкнулась с вызовами, которые заставили ее публично заявить о своих правах.
Основная причина того, что Марию преследует дикий страх, кроется в событиях прошлых лет. Семья Баталовых уже становилась жертвой громкого скандала: чета Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной, втершись в доверие, лишила наследницу значительной части имущества и жилья. Только вмешательство правоохранителей и долгие суды помогли вернуть украденное, а мошенники отправились за решетку.
Сегодня Мария Баталова всерьез опасается, что история может повториться. Она боится момента, когда преступники выйдут на свободу и снова попытаются выйти с ней на контакт. Кроме того, статус одинокой женщины с инвалидностью делает ее мишенью для новых искателей легкой наживы. Этот ужас перед будущим заставил ее действовать решительно.
В эфире популярного телешоу "Пусть говорят" адвокат Марии зачитала ее официальное обращение, которое многие восприняли как крик души. Мария взмолилась о помощи, требуя от системы признать ее право на самостоятельность. Ее главная просьба к государству и обществу — оставить за ней статус дееспособного гражданина и не навязывать ей стороннюю опеку.
Дочь актера понимает: наличие официального опекуна может стать лазейкой для новых мошенников.
"Я, Баталова Мария Алексеевна, настоящем заявляю о своем несогласии на установление в отношении меня опеки или попечительства. Наличие у меня инвалидности и диагноза ДЦП не лишает меня дееспособности", — подчеркнула она в своем письме.
Для нее это единственный способ сохранить контроль над своей жизнью и наследством отца.
Мария с глубокой нежностью вспоминает атмосферу, которая царила в их доме при жизни Алексея Владимировича. По ее словам, родители были настолько близки, что жили буквально "вне времени", созваниваясь по несколько раз в день даже во время коротких разлук.
Теперь, защищая свое право распоряжаться собственной судьбой, Мария Баталова пытается сохранить то достоинство, которое всегда было свойственно ее семье. Она просит лишь об одном: чтобы ее признавали полноценным человеком, способным отвечать за свои поступки, ведь только юридическая независимость дает ей шанс спастись от призраков прошлого.