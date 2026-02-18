Члена королевской семьи задержали Тесты Оскандалившаяся Ивлеева сделала важное заявление Игры Сонник

Четверг 19 февраля

Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака
Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака

Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака
1456

Третий день Масленицы считался решающим для мира в семье, ведь именно в это время за праздничным столом решалось, какими будут отношения между самыми близкими родственниками на весь год.

Масленичная неделя набирает обороты, и среда традиционно носит вкусное название "Лакомка". Если первые два дня были временем подготовки и первых встреч, то на третий день гулянья выходили на новый уровень. Главным событием среды становился визит зятя к теще — обычай, который в старину соблюдали неукоснительно.

Пир на весь мир: зачем тещи старались угодить зятьям

В этот день матери замужних дочерей накрывали богатые столы, где центральное место занимали блины со всевозможными начинками. Считалось, что чем радушнее теща примет мужа своей дочери, тем счастливее и спокойнее будет жизнь молодой семьи. Это был день перемирия, когда забывались все прошлые обиды и недопонимания.

На "Лакомку" приглашали не только зятя, но и его родственников, друзей и соседей. Столы буквально ломились от угощений: кисели, медовуха, ватрушки и, конечно, десятки видов блинов. Однако за внешним весельем скрывался важный ритуал проверки.

Секретный тест на характер: о чем расскажет начинка

Мало кто знает, что обычное поедание блинов в среду превращалось в настоящий психологический анализ. Теща смотрит в тарелку: почему по первому блину в среду определяли судьбу брака — этот старинный обычай помогал женщинам лучше понять выбор своих дочерей. Оказывается, по тому, какую начинку выбирал мужчина для своего первого блина, судили о его характере и будущем отношении к жене.

Народные приметы гласили:

  • Если зять тянулся к блинам с соленой рыбой или икрой — значит, человек он строгий, работящий, но может быть упрямым.
  • Выбор сладкого (меда или варенья) говорил о мягком, ласковом нраве и о том, что жену он будет баловать.
  • Блины со сметаной выбирали рассудительные и надежные домоседы.
  • А вот если зять предпочитал творог, это сигнализировало о его нерешительности и "мягкотелости".

Запреты среды: что нельзя делать на "Лакомку"

Несмотря на атмосферу всеобщего угощения, у третьего дня Масленицы были свои строгие правила. Главный запрет касался ссор. Считалось, что если зять и теща поспорят в этот день, то их вражда затянется на долгие годы и принесет в дом несчастье.

Также в среду не рекомендовалось:

  1. Жадничать. Теща должна была выставить на стол все лучшее, что есть в доме. Экономия в этот день сулила финансовые трудности обеим семьям.
  2. Заниматься тяжелым трудом. Все дела по хозяйству старались завершить до полудня, чтобы посвятить остаток дня общению.
  3. Уходить голодным. Считалось дурным тоном съесть мало — это могло обидеть хозяйку и "отпугнуть" удачу от дома.

Вечер среды обычно заканчивался народными гуляньями и песнями, которые прославляли семейные узы. "Лакомка" была последним днем перед "Широким четвергом", когда праздник окончательно выплескивался на улицы, превращаясь в грандиозный карнавал.

18 февраля 2026, 07:39
Фото: сгенерировано ИИ
