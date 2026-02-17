Читатели Клео.ру выбрали лучшие, по их мнению, клиники флебологии в столице страны.



Здоровье сосудов — это не только вопрос красоты ног, но и фундамент общего качества жизни. Именно от состояния вен зависит, насколько легко человек будет двигаться, сможет ли он избежать хронической усталости и чувствовать себя бодро даже после долгого рабочего дня. Когда возникают первые тревожные симптомы, самым важным шагом становится поиск медицинского центра с современным оборудованием и грамотными специалистами.

Голоса реальных людей

Чтобы облегчить москвичам этот непростой выбор, сайт Клео.ру провел масштабное исследование потребительских предпочтений. Итоговый список лучших медучреждений формировался не в закрытых кабинетах, а на основе открытого голосования, которое проходило на сайте и в официальном Telegram-канале издания.

В опросе приняли участие более 2656 человек, которые делились своим личным опытом посещения врачей. Такой подход позволил составить максимально объективную картину, свободную от рекламных лозунгов и сухих экспертных заключений.

Тройка лидеров столичной медицины

По результатам народного голосования были определены три медицинских центра, набравшие наибольшее количество положительных откликов.

Первое место заслуженно занял Центр флебологии "СМ-Клиника". Пациенты отметили высокий профессионализм врачей и комплексный подход к диагностике. Вторую строчку заняла сеть клиник лазерной хирургии "Варикоза.нет", которую ценят за использование малотравматичных методов лечения. Замкнул тройку лидеров ФНКЦ ФМБА России, подтвердив свой статус одного из ведущих государственных учреждений с мощной научной базой.

Что такое рейтинги от Клео.ру

Многие читатели задаются вопросом, как именно формируются подобные списки. Рейтинги Клео.ру — это уникальный инструмент, созданный для того, чтобы дать голос обычным потребителям услуг. В отличие от платных обзоров, здесь все решает активность аудитории и реальный практический опыт.

Основная цель таких подборок — помочь людям ориентироваться в огромном количестве предложений на рынке. Когда на кону стоит здоровье, мнение тех, кто уже прошел путь лечения и получил результат, становится самым ценным ориентиром. Именно поэтому "народные" списки пользуются таким доверием: в их основе лежит честная обратная связь, а не маркетинговые бюджеты.