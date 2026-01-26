Популярный женский портал решил положить конец эре накрученных оценок и субъективных мнений, предоставив право выбора лучшего продукта своим читателям.



С наступлением холодов выбор идеального бальзама для губ превращается в настоящий квест. Что спасет от сухости и трещин, а что окажется бесполезной тратой денег? Вместо того чтобы полагаться на противоречивые отзывы в интернете, портал для женщин Клео.ру предлагает решить этот вопрос раз и навсегда с помощью честного народного голосования.

Битва титанов: кто участвует в голосовании?

В новой битве за звание лучшего продукта сошлись настоящие звезды и аптечные бестселлеры в ценовой категории до 1500 рублей. Читателям предстоит выбрать своего фаворита среди девяти популярных средств:

Bioderma Atoderm Restorative Lip Balm

Carmex Classic

EAT MY balm cherry mousse

Geltek sport SPF15

Uriage Bariederm Cica-lеvre

Librederm dermatology ceramides and vitamin F

La Roche-Posay Cicaplast Levres

Ma:nyo Treatment Lip Serum

Eucerin Acute

Голосование уже идет полным ходом, и более 200 человек сделали свой выбор.

Почему это не просто очередной опрос?

Этот рейтинг — часть большого проекта, который Клео.ру запустил, чтобы положить конец эре фейковых отзывов и субъективных мнений. Инициатива призвана решить три главные проблемы современного покупателя:

Океан выбора: помочь сориентироваться в сотнях похожих товаров.

Недоверие к отзывам: предоставить прозрачный рейтинг, основанный на реальных голосах, а не накрученных оценках.

Разрыв между популярностью и качеством: выяснить, что на самом деле работает, а не просто хорошо рекламируется.

Идея проста: дать голос каждому. Рейтинг формируется на основе живого голосования тысяч людей, что делает его максимально объективным и полезным.

Как отдать свой голос и повлиять на результат?

Принять участие в голосовании может любой желающий, и это займет всего пару секунд.

Зайдите в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или найдите пост с голосованием в их официальном телеграм-канале. Выберите категорию "Лучший бальзам для губ". Отметьте одного, двух или даже трех своих фаворитов.

Важно, что результаты с сайта и из телеграм-канала суммируются, формируя единый и честный народный рейтинг. До конца голосования осталось чуть больше 9 дней — успейте внести свой вклад и помочь тысячам людей сделать правильный выбор.