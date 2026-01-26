Хватит верить отзывам: Клео.ру запустил честное народное голосование за лучший бальзам для губ

С наступлением холодов выбор идеального бальзама для губ превращается в настоящий квест. Что спасет от сухости и трещин, а что окажется бесполезной тратой денег? Вместо того чтобы полагаться на противоречивые отзывы в интернете, портал для женщин Клео.ру предлагает решить этот вопрос раз и навсегда с помощью честного народного голосования.
Битва титанов: кто участвует в голосовании?
В новой битве за звание лучшего продукта сошлись настоящие звезды и аптечные бестселлеры в ценовой категории до 1500 рублей. Читателям предстоит выбрать своего фаворита среди девяти популярных средств:
- Bioderma Atoderm Restorative Lip Balm
- Carmex Classic
- EAT MY balm cherry mousse
- Geltek sport SPF15
- Uriage Bariederm Cica-lеvre
- Librederm dermatology ceramides and vitamin F
- La Roche-Posay Cicaplast Levres
- Ma:nyo Treatment Lip Serum
- Eucerin Acute
Голосование уже идет полным ходом, и более 200 человек сделали свой выбор.
Почему это не просто очередной опрос?
Этот рейтинг — часть большого проекта, который Клео.ру запустил, чтобы положить конец эре фейковых отзывов и субъективных мнений. Инициатива призвана решить три главные проблемы современного покупателя:
- Океан выбора: помочь сориентироваться в сотнях похожих товаров.
- Недоверие к отзывам: предоставить прозрачный рейтинг, основанный на реальных голосах, а не накрученных оценках.
- Разрыв между популярностью и качеством: выяснить, что на самом деле работает, а не просто хорошо рекламируется.
Идея проста: дать голос каждому. Рейтинг формируется на основе живого голосования тысяч людей, что делает его максимально объективным и полезным.
Как отдать свой голос и повлиять на результат?
Принять участие в голосовании может любой желающий, и это займет всего пару секунд.
- Зайдите в раздел "Рейтинги" на сайте Клео.ру или найдите пост с голосованием в их официальном телеграм-канале.
- Выберите категорию "Лучший бальзам для губ".
- Отметьте одного, двух или даже трех своих фаворитов.
Важно, что результаты с сайта и из телеграм-канала суммируются, формируя единый и честный народный рейтинг. До конца голосования осталось чуть больше 9 дней — успейте внести свой вклад и помочь тысячам людей сделать правильный выбор.