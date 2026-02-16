Не диабет виноват: ученые нашли скрытую причину опасных осложнений у миллионов людей

Огромный массив данных, собранный по всему миру, показал, что многие тяжелые последствия болезни можно было предотвратить одним простым способом.



Долгое время считалось, что потеря зрения, проблемы с сердцем и инсульты — это практически неизбежные спутники диабета второго типа. Однако масштабный анализ, охвативший почти 2,4 миллиона человек, заставил врачей взглянуть на ситуацию иначе. Как сообщает издание RidLife, значительная часть осложнений возникает вовсе не из-за самого диагноза, а по причине, на которую может повлиять каждый.

Опасная нехватка движения

Ученые из Федерального университета Риу-Гранди-ду-Сул в Бразилии изучили результаты 27 крупных исследований из разных стран. Выяснилось, что критическим фактором риска стала обычная физическая неактивность. Под этим термином исследователи понимают отсутствие хотя бы 150 минут умеренных нагрузок в неделю.

Если человек уделяет упражнениям меньше двух с половиной часов в неделю, его шансы столкнуться с тяжелыми последствиями болезни резко возрастают. Цифры говорят сами за себя: недостаток движения напрямую связан с 10,2% случаев инсульта и почти 10% случаев потери зрения из-за поражения сетчатки.

Что еще попадает под удар

Сердечно-сосудистая система страдает не меньше. По данным ученых, до 7,3% случаев сердечной недостаточности и около 7% случаев ишемической болезни сердца у диабетиков вызваны именно сидячим образом жизни, а не только уровнем сахара в крови.

"Осложнения диабета часто воспринимаются как неизбежное следствие самого заболевания. Наши данные показывают, что значительная их часть может быть предотвращена благодаря вполне достижимому повышению физической активности", — подчеркивают авторы работы.

Кто находится в зоне риска

Исследователи заметили интересную закономерность: осложнения чаще встречаются у женщин и людей с невысоким уровнем образования. При этом причины малоподвижности в разных странах отличаются. В богатых государствах люди чаще игнорируют спорт в свободное время, в то время как в бедных регионах физическая нагрузка обычно связана исключительно с тяжелым трудом, что не всегда заменяет правильную оздоровительную активность.

Соавтор исследования Натан Фетер отмечает, что пропаганда активного образа жизни среди пациентов с диабетом способна не только спасти тысячи жизней, но и значительно снизить расходы на медицину. Главное — учитывать социальные условия, в которых живет человек, и предлагать доступные способы движения. Ведь 150 минут активности в неделю — это цена, которую вполне можно заплатить за сохранение зрения и здоровья сердца.